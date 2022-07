La 3e édition de Shou Bo vacances démarre ce jeudi 2022 sur le terrain de basket de l’Institut Français à Bamako Coura. Cette année, l’événement regroupe 150 enfants âgés de moins de 14 ans autour du sport, l’éducation et la citoyenneté.

« Un esprit sain, dans un corps sain ». Pour faire de cet adage une réalité chez les jeunes bamakois, la Fédération malienne de Shou Bo (FMSB), en partenariat avec l’Institut Français du Mali, l’Association des riverains de l’Institut (ARIF) et la Classe Conficius du Lycée Askia Mohamed, regroupe chaque année les enfants de la capitale autour du sport et l’éducation avec comme objectif principal la promotion du vivre ensemble.

Cet évènement vise surtout à sensibiliser, former et éduquer les jeunes aux techniques de self contrôle, au respect de l’environnement, à la bonne citoyenneté et à l’amour de son prochain. Tout cela à travers différentes activités culturelles et sportives au bénéfice de la population en général et des enfants et adolescents en particulier.

Ainsi, explique le président de la Commission d’organisation, le projet est subdivisé en cinq grands axes. « Il s’agit de l’enseignement du Shou Bo (lutte traditionnelle chinoise), l’immersion dans la langue et la culture malienne à travers des contes et sketches en français et en bambara, la découverte de la langue et la culture chinoises à travers le Shou Bo, le secourisme, l’assainissement, le reboisement et des conférence-débats animés par les enfants autour de leurs préoccupations », a-t-il précisé.

Le président de la FMSB, Me Dramane Sangaré, heureux, a salué la commission d’organisation et l’équipe de l’Institut Français au Mali pour leur engagement. « Cet évènement est important pour le développement du Shou Bo au Mali mais aussi sur le continent. C’est aussi important pour nous les riverains car il permet d’atténuer la déperdition des jeunes enfants en période de vacances scolaires, de créer l’envie de l’apprentissage par la fréquentation de la bibliothèque et de la médiathèque, de rendre les jeunes, enfants et adolescents, tolérants, altruistes et surtout serviables et d’ouvrir leur esprit à l’acquisition des notions d’autres cultures et langues et bien d’autres », a rappelé Me Dramane Sangaré, également président de la Confédération malienne de Shou Bo.

Membre de la commission d’organisation, l’écrivain malien Ousmane Diarra, a rappelé l’importance de l’évènement dans l’éducation des enfants. Il a promis son accompagnement personnel et sa disponibilité pour le bon déroulement de cette 3e édition.

L’Institut Français du Mali, comme à l’accoutumé, a sorti le gros jeux en mettant ses locaux à la disposition de la FMSB pour accueillir certaines activités, mais aussi en promettant des kits scolaires pour tous les 150 enfants participants. « Pour les précédentes éditions, on offrait des cadeaux aux meilleurs dans le concours de lecture, mais cette année ce sont tous les enfants qui auront des kits scolaires », a promis Philip, le secrétaire général de l’IFM.

Shou Bo, vaincre l’ennemi avec élégance

Le Shou bo signifie littéralement combat à mains nues, autrement, Shou : main et Bo : combat. C’est une discipline qui a vu le jour vers le IIIe siècle avant J.C. sous la dynastie Qin (221-206 avant J.C.). Elle a évolué et veut aujourd’hui devenir une discipline olympique.

L’objectif du Shou Bo moderne est triple. Le premier est de proposer la pratique régulière d’une activité physique, sanitaire et éducative qui puise ses racines dans la culture chinoise et spécifiquement adaptée au profil de chaque pratiquant. Le second est d’offrir un enseignement conjoint de techniques de percussion et de préhension, satisfaisant ainsi à un large panel de compétences en auto-défense, mais sans excès inutile de développement destructif du tiers opposant. Et le troisième, plus orienté vers le domaine sportif, est de proposer, au public (souvent jeune) attiré par le cadre compétitif, une discipline chinoise de combat qui s’appuie sur les fondamentaux traditionnels.

A. K. K.

