Samedi, dans l’après-midi, le Front pour la Sauvegarde de l’Intégrité du Mali (FUSI-Mali) a tenu un point de presse à son siège sis à Missabougou pour exprimer une fois de plus son soutien aux Forces de Défense et de sécurité dans leur mission régalienne. C’était sous l’égide de son président, Tiemoko Goïta, en présence du président d’honneur de FUSI-Mali, Mohamed Doucouré, du vice-président, Cheick Sidibé et de nombreux militants de cette organisation.

« La situation de notre pays doit interpeller la conscience collective de tous les Maliens, s’il est vrai que le sang qui coule dans leurs veines est celui du fier Mali que nous ont légué nos illustres devanciers » c’est par ces mots que le vice-président du FUSI-Mali Cheick Sidibé a introduit son intervention. Avant de rappeler que quel que soit la nature des difficultés que leur organisation ne va jamais courber l’échine devant les imposteurs, toutes les fois qu’il a été question de défendre l’honneur et la dignité de notre peuple ainsi que la souveraineté et l’intégrité du Mali.

« Chaque fois que le Mali a été près de s’embourber dans un chaos, généralement commandé ou commandité, la providence n’a pas manqué de nous envoyer des hommes au destin particulier pour remettre notre pays sur ses jambes » a-t-il déclaré. Par ailleurs il dira que plus de 30 ans après comme par enchantement notre pays pour des raisons diverses, replonge dans un autre chaos exacerbé, cette fois-ci par l’invasion djihadiste qui a failli faire perdre l’intégrité du territoire malien. Que dans un passé récent, des villages entiers étaient décimés, des populations massacrées de la façon la plus atroce, des vies de civils et militaires arrachées par milliers. Face à cette situation, dira-t-il, convaincus de la nécessité ardente d’entreprendre des actions pour abréger la souffrance des populations, les 5 colonels (comme les appellent désormais les maliens) sont intervenus comme en 1991 pour prendre les commandes du pays. « Déterminés qu’ils sont, ces derniers se sont attelés à ouvrir de nombreux chantiers en vue d’une stabilisation et d’une sécurisation durable du Mali. Des choses grandioses sont faites et continuent de se faire pour un retour rapide du Mali dans le concert des nations » a déclaré M. Sidibé.

Touchant du doigt à l’actualité, il a indiqué que ces dernières semaines le Mali a connu une hausse du nombre des attaques terroristes sur différentes parties de son territoire. Pour lui, cette situation est devenue presque habituelle à chaque fois qu’approche la fin du mandat de la MINUSMA, n’a d’autres objectifs que de créer la psychose au sein des populations et justifier ainsi la nécessité de la poursuite de leur mission en question. « Cela ne devra point nous ébranler et nous détourner de nos objectifs qui restent, après tout, la libération totale de notre pays » dira-t-il. C’est pourquoi, par sa voix, le FUSI-Mali condamne tous les actes terroristes et barbares enregistrés ces derniers temps et exhorte les autorités à entreprendre toutes les actions nécessaires à la stabilisation et la pacification totale de notre pays. Dans la même foulée, il réaffirme son soutien indéfectible aux FAMA et aux autorités de la transition pour les fabuleux résultats déjà engrangés malgré un contexte sociopolitique et économique particulièrement difficile.

Par Fatoumata Coulibaly

