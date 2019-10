La salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a servi de cadre le mercredi 23 octobre à une assemblée générale extraordinaire du Syndicat libre des travailleurs des Affaires étrangères (Syltae).

Cette rencontre a été mise à profit par le secrétaire général Hassane Diallo pour faire le point des négociations avec le gouvernement mais aussi passer le témoin à son adjoint Djibril Dansoko.

Dans son intervention, le secrétaire général sortant a fait la genèse des revendications du Syndicat libre des travailleurs des Affaires étrangères (Syltae). Le gouvernement a accepté deux points sur trois qui faisaient l’objet de revendication du Syltae.

Il s’agit de la relecture du décret n°96-044/P-RM du 8 février 1996 fixant les avantages accordés au personnel diplomatique, administratif et technique dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali et celui n° 05-0464/P-RM du 17 octobre 2005 fixant la valeur du point d’indice de traitement du personnel occupant certains emplois dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali.

La mise en œuvre de ces deux décrets commence à partir du 1er janvier 2020. Quant au troisième point, à savoir l’examen et l’adoption du projet de statut du corps diplomatique et consulaire du Mali, le gouvernement dit ne pas être prêt à l’examiner.

De plus, le Syltae a signé un protocole d’entente avec le gouvernement dans lequel l’Exécutif s’engage à octroyer des frais forfaitaires de mission lors des formations à l’extérieur, la relecture des décrets portant octroi d’indemnité d’équipement aux agents du département central, la relecture de la loi n°05-039 du 22 juillet 2005 fixant les indices de traitement des personnels occupant certains emplois dans les missions diplomatiques et consulaires.

Pour sa part, le secrétaire général adjoint, Djibril Dansoko, a déclaré qu’en acceptant de signer le protocole d’entente, le gouvernement a voulu anticiper les prochaines revendications du Syltae. Car, dit-il, que le protocole d’entente soit signé ou pas, les points indiqués beaucoup plus haut feront pas partie des prochaines négociations.

Selon lui, le protocole d’entente doit être une volonté du ministre Dramé pour calmer le front social. Tout en demandant à ses camarades de la patience, M. Dansoko affirme ne pas donner un blanc-seing au gouvernement. «Le syndicalisme, ce sont des échéances, nous allons continuer à suivre de très près l’évolution de la situation», a-t-il conclu.

Le clou de la rencontre a été le passage de témoin entre le secrétaire général, Hassane Diallo, nommé comme 2e Conseiller à l’ambassade du Mali à New Delhi (Inde), et son adjoint Djibril Dansoko. Celui-ci aura désormais la lourde tâche de suivre l’évolution du dossier. Il en est d’ailleurs conscient puisqu’il a déclaré que la lutte ne fait que continuer. Il ne veut non plus s’extasier : «On parlera de victoire le jour où on l’aura sentie sur nos bulletins de salaire».

Abdrahamane Sissoko

