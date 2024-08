Initialement prévu en mi-septembre prochain, le 3e congrès de l’association culturelle Tabital Pulaaku-Mali a connu un léger report pour se maintenir les 29 et 30 septembre au Mali. Un point de presse a été organisé par le bureau exécutif de l’association à son siège, le week-end dernier.

Le président de l’association Tabital Pulaaku-Mali, Abou Sow, a organisé un point de presse le week-end dernier pour dans un premier temps apporter son soutien à la famille de l’honorable Idrissa Allaye Sankaré, 3e vice-président de l’association qui a disparu et dont ils n’ont plus de nouvelles depuis le 14 août 2024 et aussi annoncer le report du 3e congrès de Tabital Pulaaku initialement prévu les 14 et 15, pour les 29 et 30 septembre prochains.

Ce report, à en croire le président Sow, fait suite à l’enlèvement du 3e vice-président qui n’est plus joignable et dont ils n’ont pas de nouvelles depuis le 14 août passé. Le fait de fixer le congrès pour les 29 et 30 septembre est dans l’espoir que l’honorable Idrissa Allaye Sankaré sera retrouvé sain et sauf avant cette date. Déjà, a-t-il assuré, des actes ont été posés. Les personnalités et institutions qui devraient être informées, le sont déjà.

Par contre, dans la même lancée, 20 membres du bureau et personnalités de Tabital Pulaaku, pour ne citer que Me Hassane Barry, Asmaou Barry, le général Ismaïla Cissé, Boubou Tigal, avaient posé dans un communiqué, leur véto à l’organisation de tout congrès avant le retour du 3e vice-président. Dans leur communiqué, les 20 ont demandé de surseoir à la réunion qui, pour eux, n’avait comme seul ordre du jour : “Suivi des travaux de préparation du 3e congrès”.

Le président de Tabital Pulaaku n’a fait aucune mention dudit communiqué lors de son point de presse. Il a juste apporté son soutien et celui de Tabital à la famille de l’ancien maire et de député, Idrissa Allaye Sankaré. Il a aussi appelé la communauté peule à faire fi des accusations sur les réseaux sociaux qui, pour lui, ne font que salir les uns et les autres. Certains activistes peuls dénoncent un complot dans l’organisation du congrès. Pour eux, c’est ce qui serait à la base de l’enlèvement d’Idrissa Allaye Sankaré.

Le bureau exécutif de Tabital Pulaaku reporte au 29 et 30 septembre espérant que d’ici là, Idrissa Allaye Sankaré retournera parmi les siens. D’un autre côté, une vingtaine de membres très influents de l’association mettent leur véto, estimant qu’il n’est ni opportun, ni avantageux d’organiser un congrès avec un des leurs dans cette situation.

En attendant les 29 et 30 septembre, wait and see les Peuls !

Koureichy Cissé

