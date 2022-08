Depuis un certain temps, la scène politique malienne est marquée par des attaques directes vers le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, pendant qu’au même moment le pays est victime des attaques multiples et coordonnées des mouvements djihadistes. Face à cette situation, le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) a tenu à exprimer ses positions à la faveur d’un point de presse qu’il a organisé, ce jour, jeudi 28 juillet 2022, au Mémorial Modibo Keïta.

Ainsi, présidé par son vice-président, M. Bouba Traoré, entouré de plusieurs membres du Comité stratégique, le point presse, disait Monsieur Traoré, a pour but de réaffirmer de façon forte et solennelle le plein et entier soutien du M5-RFP à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Pour le vice-président, ce soutien est d’autant plus nécessaire et mérité car, dira-t-il, ce sont elles qui sont présentes sur tous les fronts pour assurer notre quiétude et notre sécurité.

Le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) salue les actions des plus autorités de la transition, actions qui ont permis à nos forces armées et de sécurité de monter en puissance et d’assurer fièrement aujourd’hui, presque seules, la défense et la sécurité des populations, de leurs biens ainsi que la préservation de la souveraineté et de l’intégrité du territoire national.

Pour le M5-RFP, certes les groupes armés terroristes ont connu des sanglants revers dans ces derniers temps, cela ne signifie pas pour autant l’arrêt immédiat de leurs actions désespérées dont quelques-unes auront encore lieu malheureusement avant leur éradication définitive et inéluctable. Des actions qui sont traduites par l’assassinat impitoyable des cibles molles et des civils désarmés, la destruction des greniers et des villages et aussi l’enlèvement des bétails.

L’objectif recherché, selon le Mouvement du 5 juin 2020, est la destruction de notre pays. C’est pourquoi, le M5-RFP se dit étonné de voir que certains de nos compatriotes en soient encore à des querelles politiciennes de bas étage alors que l’urgence et la priorité absolue doit être la sauvegarde du Mali en tant que République, démocratique, républicaine et nation forte et indépendante.

C’est dans ce souci que le M5-RFP, selon le vice- président, exhorte tous les Maliennes et tous les Maliens à se convaincre individuellement et collectivement que le temps n’est plus aux chicanes, aux postures et calculs politiciens mais plutôt à un vaste rassemblement national, une union sacrée autour de nos forces armées de défense et de sécurité pour poursuivre la marche de notre pays vers sa refondation et sa souveraineté retrouvée dans le concert des nations.

Conscient de ses responsabilités à cette phase cruciale de la vie de notre peuple, le M5-RFP invite toutes les forces vives de la nation à soutenir à nos forces armées de défense et de sécurité et notre pays le Mali au-dessus de toutes les contingences particulières et de toutes les ambitions qui ne pourraient nullement s’accomplir dans un cimetière.

Traoré de terminer ses propos par exprimer la compassion du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques et son engagement patriotique à tout le peuple malien, aux familles des victimes civiles et militaires maliennes et étrangères de la crise multidimensionnelle et du terrorisme et les blessés.

Le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) dira- t- il, s’incline devant la mémoire des victimes tombées sur le champ de l’honneur pour la réalisation du Mali-Kura et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Daouda DOUMBIA

