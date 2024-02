Le Président du Conseil économique, social et culturel (Cesc) a décoché des flèches à ceux qui espèrent figurer dans un gouvernement d’union nationale.

La cérémonie d’ouverture de la 5è session ordinaire de la 6è mandature du Conseil économique, social et culturel (Cesc) s’est tenue le 5 février 2024 au siège de l’institution à Koulouba. Dans son discours d’ouverture consacrée essentiellement à la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, le Président du Cesc, Yacouba Katilé, non moins Secrétaire général de l’Union nationale des travailleurs du Mali (Untm) a lancé des flèches aux candidats désireux d’entrer dans un gouvernement d’Union nationale. «Les réflexions, les activités pour un gouvernement d’union nationale pour l’inclusivité sont vives mais on n’a jamais entendu des voix s’élever pour un secteur primaire performant à travers des réflexions et des actions vives…C’est par-là que l’ancien Mali fera le nouveau et non des montages de gouvernement », a-t-il lancé.

Pas de fumée sans feu

Selon lui, «au-delà de l’apport budgétaire annuel, le soutien à l’agriculture passe par la reconstitution du couvert végétal….on n’a jamais entendu de voix réclamant une inclusivité quelconque pour combattre et ou freiner la progression du désert sur le sud du Pays ». A en croire Yacouba Katilé, «les candidats à l’entrée dans un gouvernement d’union nationale feraient preuve de patriotisme en faisant des actions pour protéger nos écosystèmes en péril pour cause de manque de protection et d’entretien».

Les autorités de transition travaillent-elles à former un gouvernement d’union nationale ? Que cachent ces allusions de Yacouba Katilé ? Difficile d’y répondre. Mais «pas de fumée sans feu», dit-on.

Commentaires via Facebook :