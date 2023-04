Vulgarisation du projet de nouvelle constitution : L’Académie d’enseignement de Douentza réussit le pari

Dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution initiée par les autorités de la transition, la direction de l’académie de Douentza à travers son directeur, a organisé le jeudi 13 avril 2023, une conférence de vulgarisation dudit projet dans la salle de conférence du lycée public de Douentza, sous la présidence du gouverneur de la région de Douentza, Lassana Sékou Camara. Cette conférence a été suivie de l’exécution de la leçon modèle sur le projet de nouvelle constitution tenue le 17 avril 2023 dans l’enceinte du même lycée.

L’académie d’enseignement de Douentza n’est pas restée en marge des autres académies du Mali par rapport à la correspondance des autorités qui les ont instruit d’entreprendre des activités de vulgarisation du projet de nouvelle constitution, à travers l’organisation des conférences et les leçons modèles dans les établissements d’enseignement secondaire général. Le but est de permettre aux élèves et aux corps enseignants de s’approprier du contenu du document et de prendre des dispositions idoines pour la préparation du referendum.

Comme pour témoigner son importance, la conférence a vu la présence du cabinet du gouverneur, le préfet du cercle de Douentza, le chef de pelletons, le CB, le chef de la protection civile, le commissaire de la police, le personnel de l’académie, les élèves et enseignants du lycée public de Douentza. Elle a été animée par le professeur de français du lycée public de Douentza, Youssouf Coulibaly, sous la modération du directeur de l’académie, Idrissa Baba Maïga. Plusieurs questions de compréhensions ont été soulevées et des éclaircissements ont été apportés. Après la conférence, la direction de l’académie a procédé, le 17 avril 2023, à l’exécution de la leçon modèle sur le projet de nouvelle constitution dans la salle de classe du terminal science exacte par le professeur Aliou Traoré. Ainsi, les témoignages ont montré le degré de compréhension et d’appropriation du document par les élèves et les participants.

Le gouverneur satisfait de cette initiative, dira qu’elle permettra l’appropriation du projet de nouvelle constitution par la population. Il a salué le professeur du lycée qui selon lui, a, de manière brillante, mentionné les différentes innovantes du projet de constitution. Il reste, toutefois, convaincu que cette constitution va jeter les bases de la stabilité de notre pays.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :