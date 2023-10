Zihara de Kankan Sékouba : Une 5è édition agrémentée par plusieurs actes d’adoration

Du 7 au 10 septembre, à Kankan en République de Guinée, les membres et sympathisants de l’Association Kankan Sékouba International (AKSI) se sont retrouvés pour célébrer la 5è édition de la Zihara consacrée au ‘’Saint’’ Cheick Fanta Mady de Kankan.

Comme à l’accoutumée, le programme de cette 5è édition a débuté par des visites chez le patriarche Sidjè Chérif, le Calife mouriwoulen Chérif et la vieille Hadja Maïmouna Traoré, la dernière épouse du ‘’Saint’’ pour leurs bénédictions.

Durant trois jours, la délégation malienne avec la population de Kankan et la famille du ‘’Saint’’ ont rendu hommage au regretté Cheick Fanta Mady dit Kankan Sékouba, à travers plusieurs actes d’adoration. Il s’agit des séances de lecture de Coran, de prêche, de Zikr, du recueillement dans le Mausolée du Saint et ceux d’autres Saints de Kankan, etc. L’événement a été aussi une occasion pour les participants de découvrir les œuvres du ‘’Saint’’ pour la promotion de l’islam en Afrique de l’ouest ainsi que ses lieux de prière.

Selon Issa Mariko, président de l’Association Kankan Sékouba International (AKSI) l’objectif de la Zihara est de faire des bénédictions pour le défunt ainsi que l’ensemble de sa famille, ses disciples et toute la communauté musulmane.

«L’Association Kankan Sékouba International (AKSI) regroupe les disciples, les homonymes et les admirateurs du ‘’Saint’’ Cheick Fanta Mady dans le but de promouvoir les œuvres du défunt. Nous célébrons cette Zihara à chaque année au mois de septembre. Car, le regretté Cheick Fanta Mady est né le jeudi 8 septembre 1870 et mort également le jeudi 8 septembre 1955 à Kankan. L’organisation de l’évènement permet à chacun de se rappeler les bienfaits du ‘’Saint’’ Cheick Fanta Mady et de formuler des vœux en comptant sur les bénédictions du défunt», a-t-il conclu.

Vivement pour la prochaine édition!

Boubacar Idriss Diarra, envoyé spécial à Kankan

