43eme assemblée générale élective de la CAF tenue le 12 mars à rabat, au Maroc : Le Sud-Africain Patrice Motsepe succède au Malgache Ahmed AhmedAugustin Senghor et Ahmed Yahya occupent les postes de 1er et 2ème vice-présidents

Le milliardaire Sud-Africain Patrice Motsepe vient d’être élu président de la Confédération africaine de football (Caf) pour un mandat de 4 ans. Du coup, il succède au Malgache Ahmed Ahmed, qui est sous le coup d’une suspension de la Fifa. Les postes de 1er et 2ème vice-présidents sont respectivement occupés par Me Augustin Senghor du Sénégal et Ahmed Yahya de la Mauritanie. L’Ivoirien Jacques Anouma occupera le poste de Conseiller du président de la Caf. Le nouveau président de la Caf, Motsepe, a promis de se rendre dans les 12 prochains mois dans chacun des pays membres afin de s’imprégner des conditions des fédérations membres.

Le nouveau président de la Confédération africaine de football (Caf) s’appelle Patrice Motsepe d’Afrique du Sud. Il a été élu à l’unanimité des 54 délégués des pays membres lors de la 43ème Assemblée générale ordinaire élective puisqu’il était le seul candidat pour briguer la présidence de l’instance dirigeante du football africain.

Les trois candidats pour le même poste avaient désisté au profit du milliardaire sud-africain Motsepe, quelques jours seulement avant la tenue de cette Assemblée générale élective. Il s’agit de Me Augustin Senghor (président de la Fédération sénégalaise de football) Ahmed Yahya (président de la Fédération mauritanienne de football) et Jacques Anouma (Ancien président de la Fédération ivoirienne de football).

A l’issue des travaux à l’hôtel Sofitel de Rabat en présence du président de la Fifa, Gianni Infantino, accompagné pour la circonstance de ses proches collaborateurs, le Sud-Africain Patrice Motsepe a été désigné par ses pairs pour succéder au Malgache Ahmed Ahmed suspendu par la Fifa pour 5 ans, avant que la suspension ne soit réduite à 2 ans par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Ainsi, Patrice Motsepe devient le 7ème président de la Caf, après Abdel Aziz Abdallah Salen d’Egypte (1957-1958) Abdel Aziz Mostafa d’Egypte (1958-1968) Abdel Halim Mohamed de Soudan (1968-1972) Ydnekatchaw Tessema de l’Ethiopie (1972-1987) Abdel Halim Mohamed de Soudan (1987-1988) avant le Camerounais Issa Hayatou, qui a passé plusieurs années à la tête de l’instance dirigeante du football africain. En effet, Issa Hayatou a géré la Caf de 1988 à 2017, année où il a été battu par le Malgache Ahmed Ahmed. Ce dernier n’a pas eu la chance d’être réélu pour un deuxième mandat puisqu’il est sous suspension.

Agé de 59 ans, Patrice Motsepe est le Président du FC Mamelodi Sundowns, Fondateur d’African Rainbow Capital et Fondateur de la Fondation Motsepe.

Le poste de 1er vice-président de la Caf a été confié à Me Augustin Senghor tandis que le Mauritanien Ahmed Yahya a été coopté pour occuper le poste de 2ème vice-président. Suleiman Waberi et Kanizat Ibrahim (Comores) sont respectivement 3ème et 4ème Vice-présidents.

Les autres membres sont : Wadie Jary de la Tunisie (Zone Nord) Mustapha Ishola Raji du Libéria (Zone Ouest A) Djibrila Hima Hamidou du Niger (Zone Ouest B) Seidou Mbombo Njoya du Cameroun (Zone Centrale) Suleiman Waberi (Zone Centre Est) Elvis Raja Chetty de Seychelles et Maclean Cortez Letshwiti du Botswana (Zone Sud).

“L’Afrique a besoin de sagesse collective, mais aussi du talent et du travail exceptionnels de chaque président de fédération et chaque nation membre. Si nous travaillons tous ensemble, le football africain connaitra une réussite et une croissance sans précédent” dira le nouveau président de la Caf. Avant de préciser : “Je suis très excité. Il est urgent de faire avancer les choses. Il y aura beaucoup de travail et une longue marche. Nous devons nous assurer que le football africain n’est pas seulement compétitif, mais une réussite mondiale. L’Afrique dépense des millions de dollars chaque année pour payer les droits télévisuels des ligues en dehors de l’Afrique. Il est nécessaire de fabriquer nos propres produits et nous réussirons”.

Motsepe d’ajouter : “L’urgence est grande et nous le savons tous. L’une des choses que je vais proposer, c’est de tenir des rencontres régulières avec les présidents des Associations membres. Nous devons réduire la distance entre les membres de la Caf. Je pense que nous comprenons clairement ce qui doit être fait. Parfois, nous trouvons des mots fantaisistes pour décrire ce qui doit être fait, mais le plus important est la mise en œuvre”.

Pour être à l’écoute des présidents des associations, Motsepe a promis de se rendre dans chacune des 54 pays membres de la Caf au cours des 12 prochains mois. Cela dans le cadre d’un plan visant à comprendre les problèmes auxquels les fédérations sont confrontées. Il s’agira aussi d’aider à créer des relations avec les entreprises privées.

“Je tiens à féliciter Patrice Motsepe pour sa sagesse, son engagement et sa passion. Je souhaite beaucoup de réussite sur les quatre prochaines années à la nouvelle équipe dirigeante de la Caf et du football africain, ainsi qu’à Patrice Motsepe, à tous ceux qui ont participé, à Augustin Senghor, Ahmed Yahya et Jacques Anouma, qui occuperont tous des rôles importants au sein de l’administration de la Caf” a déclaré le président de la Fifa.

El Hadj A.B. HAIDARA, envoyé spécial à Rabat, au Maroc

Commentaires via Facebook :