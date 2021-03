43ème Assemblée Générale Ordinaire et Elective de la CAF : Le Mali honoré à travers Mamoutou Touré ‘’Bavieux’’

Lors de la 43ème assemblée générale ordinaire et élective de la Confédération africaine de football (CAF) tenue le vendredi 12 mars à Rabat (Maroc), le Mali a été honoré à travers le président de la fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit ‘’Bavieux’’ élu par acclamation membre du conseil de la fédération international de football (FIFA). Manifestant sa joie, le président Bavieux s’est dit heureux d’avoir intégré le gouvernement mondial du football. ‘’Je remercie le tout puissant et le prie pour qu’il me donne la force de servir aux mieux les intérêts du football’’ a déclaré le président ‘’Bavieux’’.

Après Amadou Diakité, un autre malien aura voix au chapitre au sein de l’instance dirigeante du football mondial, il s’agit de l’actuel président du comité exécutif de la FMF (Fédération Malienne de Football), Mamoutou Touré ‘’Bavieux’’. En margede la 43ème assemblée générale ordinaire et élective de la Confédération africaine de football (CAF) tenue le vendredi 12 mars à Rabat (Maroc), son leadership et la réputation de la renommée du football malien ont plaidé en sa faveur pour se voir élire au sein duconseil de la fédération international de football (FIFA).

L’autre fait marquant de cette assemblée générale a été l’élection du tout nouveau président de l’instance dirigeante du football africain, en la personne du sud-africain M. Patrice Motsepe, qui succède au Malgache Ahmad Ahmad le président sortant.

Dans son allocution, le président de la Fédération Internationale du Football Association (FIFA), Gianni Infantino a salué l’esprit d’équipe africain.

‘’Je souhaite beaucoup de réussite sur les quatre prochaines années à la nouvelle équipe dirigeante de la Confédération Africaine de Football (CAF) et du football africain, afin de propulser l’Afrique au sommet du football mondial’’ a déclaré le président Infantino. Et d’ajouter : “Nous connaissons les valeurs du football. La plus importante d’entre elles est l’esprit d’équipe. C’est cet esprit d’équipe que nous avons vu à l’œuvre ces derniers jours en Afrique.”

Se projetant vers l’avenir du football africain, le Président de la FIFA a déclaré : “Je l’ai déjà dit et je le répète : nous devons cesser de dire qu’il faut ‘développer’ le football africain. Il s’agit désormais de le propulser au sommet du football mondial. Le temps des paroles est révolu. Nous devons désormais avancer et nous devons le faire à la manière d’une équipe : une équipe de la CAF et une équipe de la FIFA, qui rassemblent également toutes les confédérations et associations membres du monde entier. Vous êtes la CAF. Vous êtes la FIFA” a affirmé le président Infantino.

Parlant de l’élection présidentiel de la CAF dont Patrice Motsepe a été élu à la présidence, le Président de la FIFA déclare: “Je souhaite beaucoup de réussite sur les quatre prochaines années à la nouvelle équipe dirigeante de la CAF et du football africain, ainsi qu’à Patrice Motsepe, à tous ceux qui ont participé, particulièrement à Augustin (Senghor), Ahmed (Yahya), Jacques (Anouma) et tous les autres ». Pour terminer, il leurs a assuré que la FIFA n’est pas à leurs côtés, mais bien avec eux.

Par Safiatou Coulibaly

CAF (Confédération Africaine de Football):

Le 7ème Président s’appelle Patrice Motsepe

A Rabat au Maroc, le Dr Patrice Motsepe a été élu président de la Confédération Africaine de football. C’était le vendredi 12 mars dernier lors de la 43ème Assemblée Générale élective de la CAF.

Une élection sans anicroche, surtout après le retrait des trois autres candidats, à savoir Augustin Senghor, Ahmed Yahya et Jacques Anouma, celle du Sud-AfricainPatrice Motsepe a été faite avec acclamation au poste du président de la CAF pour les 4 années à venir.

A noter qu’en plus des vice-présidents, le Secrétariat Général sera assuré par M. Veron Mosengo-Omba. Le Comité Exécutif de la CAF est désormais composé de : Kanizat IBRAHIM (Comores) représentante Féminine, la Zone Nord représentée par le Tunisien WadieJary, le Libérien Mustapha IsholaRaji est le représentant de la Zone Ouest A tandis que le fauteuil de la Zone Ouest B est occupé par Djibrilla Hima Hamidou du Niger. Pour la Zone Centrale il y’a SeidouMbomboNjoya du Cameroun. Quant àSuleimanWaberi (Djibouti), il est dans le comité exécutif au compte de la Zone Centre-Est et pour la Zone Sud nous avons deux représentants qui sont Elvis Raja Chetty (Seychelles) et Maclean Cortez LETSHWITI(Botswana).

Au cours de cette assemblée Générale Elective de la CAF, ils ont été également élus membres du conseil de la FIFA : pour la zone Francophone Mathurin de Chacus (Bénin) et Mamoutou Touré (Mali). Pour la zone Anglophone,Amaju Melvin Pinnick (Nigeria), au compte de la zone Arabophone, Hispanophone, Lusophone FouziLekjaa (Maroc) et Hany Abo Rida (Egypte) enfin la Représentante féminine est IshaJohansen (Sierra Leone).

A noter que l’organe suprême de la CAF a également approuvé des décisions importantes. Notamment le rapport d’activité et des états financiers au 30 juin 2020, ainsi que le budget pour 2021-2022 évalué à près de 118 millions de dollars dont 97 millions de dollars consacrés au football et à son développement. Le passage du nombre de Vice-Présidents de 3 à 5 a été adopté afin d’assurer une meilleure représentation de toutes les composantes de la CAF au sein du bureau du Comité Exécutif. Il a aussi été question d’une meilleure précision dans les limites de l’exercice du contrôle d’éligibilité par la commission de gouvernance de la CAF, notamment pour le Président et les membres du Conseil de la FIFA. Et la modification des conditions d’admission à la qualité de membres de l’organisation.

Les noms des Présidents de la CAF

Abdel Aziz Abdallah Salem (Egypte): 1957 – 1958

Abdel Aziz Mostafa (Egypte): 1958 – 1968

Abdel Halim Mohamed (Soudan): 1968 – 1972

Ydnekatchew Tessema (Ethiopie): 1972 – 1987

Abdel Halim Mohamed (Soudan): 1987 – 1988

Issa Hayatou: (Cameroun): 1988 – 2017

Ahmad Ahmad: (Madagascar: 2017 – 2021

Patrice Motsepe: (Afrique du Sud) 2021 –

Correspondance particulière de D.Guindo

Commentaires via Facebook :