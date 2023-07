Le centre international de conférence de Bamako a abrité ce vendredi 21 juillet 2023 les activités préparatoires de la 7ème édition du forum international sur le sport (FIS) annoncé pour demain samedi 22 juillet 2023 au CICB. A l’occasion plusieurs panels ont été animés sur le thème du forum qui est : « Le sport comme une réponse pour l’inclusion, l’égalité, la paix, la santé et l’éducation » par des experts du domaine.

L’Association pour la Promotion de la Jeunesse et des Sports (APJS) en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction Citoyenne et ses partenaires organise le samedi 22 juillet 2023 à Bamako la 7ème édition du Forum International sur le Sport (FIS23) sous le thème « Le sport comme une réponse pour l’inclusion, l’égalité, la paix, la santé et l’éducation ».

Dans le cadre des activités préparatoires, plusieurs panels ont été animés ce jour par des experts sur les thèmes suivants :

L’égalité des genres dans le sport en Afrique : cas du Mali, l’inclusivité par le sport, Cadre protecteur contre les abus et les violences en milieux sportif dans un environnement hostile , Comment le sport contribue –t- il à la santé et le bien être ?; Méthodologie du sport pour la paix, Sociologie du sport , Rôle et le fonctionnement des institutions du sport. Les panelistes : Germaine Dakouo, directrice du Lycée sportif de Kabala, Rose Bouzaid, Tiefing Sissoko , Seydou Kéïta, SG de la fédération malienne de handisport au Mali, Yaya Maïga du programme Peace makers au Mali entre autres ont assuré l’animation des panels en présence de plusieurs acteurs du sport (encadreurs, sportifs etc).

En effet, comme rappelé par M. Moctar Sy de l’ APJS, modérateur de la journée, le FIS est un espace d’échange, de rencontre et de formation pour un développement harmonieux du sport au Mali. Il vise à apporter des réponses aux défis liés au sport et réfléchir aux perceptives pour la prospérité du sport de manière inclusive et harmonieuse.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

