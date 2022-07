L’international malien, Yves Bissouma, est désormais ‘’Clean’’. Il a été innocenté par la justice britannique, le mercredi 29 juillet dernier, soit neuf mois après son interpellation dans une affaire d’agression sexuelle dans une boîte de nuit.

Cette affaire avait fait la Une des médias et sur les réseaux sociaux. Chose qui a failli lui coûter sa réputation. Ladite affaire est derrière lui maintenant car l’ancien milieu offensif de Brighton vient de signer avec les Spurs (Tottenham) jusqu’en 2026.

« La boîte était pleine à craquer, c’était une soirée étudiante pour les premières années, et les gens ont été surpris de voir Bissouma débarquer. Et ils ont été encore plus choqués de le voir repartir plus tard avec des menottes. Ils étaient abasourdis », avait indiqué un témoin dans un journal britannique « The Sun ». Et cette information avait fait la Une du moment. À l’époque, l’excellent milieu du terrain malien était dans le collimateur de plusieurs grands clubs dont Liverpool, Arsenal et Manchester City.

Pour rappel, Yves Bissouma ; âgé de 25 ans et un autre homme, la quarantaine, avaient été interpellés par des éléments de la police du Sussex, le mercredi 6 octobre 2021, après qu’une femme avait déclaré avoir été agressée sexuellement, dans une discothèque de Brighton, « The Arch », aux environs de 3 heures du matin. Si l’homme avait été gardé à vue par la police, le milieu de terrain malien avait obtenu une mise en liberté sous caution afin qu’il puisse participer à la Coupe d’Afrique des Nations avec les Aigles. Cependant, bien qu’étant libre, il faisait l’objet d’enquête jusqu’au mercredi 29 juin dernier, date à laquelle il a été définitivement acquitté de toutes les accusations d’agressions sexuelles par le verdict de la justice britannique.

C’est donc un ouf de soulagement pour les fans, le peuple et l’international Malien qui va désormais briller sous les couleurs de Tottenham. Pour rappel, il fait des merveilles avec son équipe nationale (les Aigles du Mali) qui est leader de son groupe avec 6 points, après deux matchs sur six, joués aux éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023. C’est toute l’Afrique qui est fière après ce verdict. Talentueux, travailleur, ambitieux, avec son jeune âge, Yves Bissouma a de l’avenir. Tout porte à croire qu’il sera convoité par des clubs bien meilleurs car il apportera sa touche, sa technicité malienne chez les Spurs. Champion, garde la tête haute, le meilleur reste à venir. Vivement la prochaine CAN pour le Mali!!!

Moussa Sékou Diaby

