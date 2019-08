En remportant pour la sixième fois consécutif le trophée de l’Afro basket U16 à Kigali et en terminant vice-champion du monde en catégorie U19 hommes en Grèce, vice-champion d’Afrique de la catégorie U16 hommes au Cap Vert et quart de finaliste à la coupe du monde en catégorie U19 filles en Thaïlande en un an, le basketball demeure la discipline sportive la plus productive en terme de trophées au Mali. La société de télécommunication Orange Mali, premier sponsor officiel du Basketball malien depuis 2008, a célébré, le jeudi 8 août, la réussite de cette discipline sportive, qui ne cesse de cumuler les trophées.

Cette entreprise citoyenne a entrepris depuis une décennie des efforts nécessaires pour soutenir le sport au Mali en signant un contrat avec la fédération malienne de Basketball.

Pour le directeur général d’orange-Mali, Brillote Bah, ces efforts ont consisté à apporter des moyens matériels et financiers permettant de renforcer les actions entreprises en matière d’accompagnement du Basketball. Le patron de la première société téléphonique du malienne soutient que l’exercice 2019 a permis d’allouer une enveloppe budgétaire global de 1 020 000 000 FCFA, soient 993 millions FCFA investis aux activités de la fédération maliennes de Basketball et du football. Le DG de la société se dit fier de voir l’entreprise qu’il dirige contribue au rayonnement du Basketball malien tant sur le plan national, continental voire mondial.

Le président de la fédération malienne de Basketball, Harounah Maïga, et le Ministre des sports, Harounah Touré, ont rendu hommage à la société téléphonique pour sa contribution à l’essor de cette discipline sportive. Le Ministre des sports a félicité les aiglonnes basketteuses du Mali en leur indiquant qu’elles ont permis d’inscrire le nom du pays dans les annales du basketball mondiale. Il leur a assuré que l’Etat attribuera des récompenses méritant leurs efforts. Les prestations des artistes tels que Nampé Sadio, la rappeuse Ami Yéréwolo et la remise d’un lot symbolique de cadeau aux capitaines des équipes aigles dames et garçons ont mis fin à la cérémonie.

Siaka DIAMOUTENE/Maliwe.net

