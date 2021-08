Afrobasket U-16 Filles et Garçons Egypte 2021 : le Mali surclasse ses adversaires

L’Egypte abrite du 6 au 15 août la 7ème édition de l’Afrobasket des U-16 filles et garçons. Le Mali enregistre une entrée fracassante face à ses adversaires que sont le Gabon, l’Ouganda et l’Algérie.

Le Mali est bien présent avec ses deux formations à l’Afrobasket de U-16 Filles et Garçons dont le pays des Pharaons abrite simultanément la 7ème édition. Détentrices du trophée continental à six reprises consécutives, les U-16 Filles du Mali l’emportent facilement face à leurs homologues Ougandaises (92-12). Le score à la mi-temps était de 52-2 pour l’équipe malienne. Lors de la deuxième journée disputée ce dimanche 8 août, Rokiatou Berthé et ses coéquipières ont encore dominé dans leur deuxième match, avec une performance énorme contre le Gabon (153-14). Pour le compte de la troisième journée, disputée hier lundi, les Maliennes l’emportent largement sur les Algériennes 104-18. C’est dire que le coach Oumar Sidiya et ses joueuses sont bien parties pour remporter leur septième couronne d’Afrique qui les qualifiera au prochain championnat du monde des U-16 Filles.

Quant aux Garçons qui ont été champions d’Afrique en 2017, ils veulent à tout prix remporter leur deuxième titre continental en Egypte. Le sélectionneur Mamoutou Kané et ses poulains semblent bien être outillés pour cette campagne égyptienne. Ce dimanche 8 août, ils l’ont emporté largement face à l’Ouganda (105-25). Chez les Garçons, l’Egypte a remporté le titre à quatre reprises. Le Mali et l’Angola se partagent les deux autres titres. Les pays participants à la 7ème édition de l’Afrobasket des U-16 Garçons sont l’Algérie, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, le Gabon, l’Ouganda, le Mali et le Tchad. Ceux des U-16 Filles sont l’Algérie, l’Egypte, le Gabon, le Mali, l’Ouganda et le Tchad.

Almihidi Touré

