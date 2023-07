Décidément, rien n’arrête la sélection nationale féminine U16. C’est le moins que l’on peut dire après le nouveau sacre, samedi dernier, des cadettes du Mali à l’Afrobasket, Tunisie 2023. En effet, c’est la huitième fois d’affilée en huit éditions, que les Maliennes montent sur la plus haute marche du podium, un exploit unique dans l’histoire du basket-ball africain.

Une fois encore, la victime des U16 du Mali s’appelle l’Égypte, battue d’une courte tête (57-56), au terme d’une finale qui reste comme l’une des plus belles de l’histoire de l’Afrobasket, U16 Filles. C’est la 6è victoire des Maliennes en autant de confrontations en finale avec les Égyptiennes depuis le lancement de la compétition en 2009. Cerise sur le gâteau pour le Mali, l’ailière de la sélection nationale, Assitan Diarisso a été élue Meilleure joueuse et Meilleure marqueuse du tournoi. La joueuse figure également dans le «5 majeur» de l’Afrobasket avec sa coéquipière, Ténin Diarra.

« Je suis très contente pour mon premier titre continental et de mes trophées de Meilleure joueuse et Meilleure marqueuse de la compétition. Je remercie toutes mes coéquipières qui m’ont aidée. Je n’oublie pas les encadreurs, le ministère en charge de la Jeunesse et des Sports, la Fédération malienne de basket-ball (FMBB) et toute la délégation malienne», s’est révélé Assitan Diarra dans une vidéo publiée sur le site de Fiba. «Depuis l’étape des préparatifs, on s’était fixé comme objectif de faire honneur au Drapeau national. Nos grandes sœurs étaient détentrices de la coupe, donc on défendait notre titre. On n’avait pas droit à l’erreur. On est championne d’Afrique et on rend grâce à Dieu», a ajouté la joueuse.

Pour revenir à la finale proprement dite de cette 8è édition de l’Afrobasket, les Maliennes ont pris un bon départ en rappelant le premier quart temps sur la partition sans appel de 21-9. Dans le deuxième acte, l’Égypte va réagir, en demandant l’écart à 9 points (36-27). Au retour des vestiaires, les spectateurs assistent à un match plaisant avec une domination de l’Égypte qui n’arrive cependant pas à prendre le dessus (43-48 pour le Mali au terme du troisième quart temps). Mais dans le dernier quart temps, les Egyptiennes égalisent à 50-50, alors qu’il ne restait que 5 minutes dans le temps réglementaire. Le Mali réplique par Assitan Diarisso qui porte la partition à 53-50 avec un tir imprimé. Une fois encore, l’Égypte se recolle au score grâce à, Injy Amr (53-53),

Dans la foulée, Salimata Camara permet au Mali d’égaliser à 55-55, relaçant ainsi le suspense à une minute de la fin du temps réglementaire. Les supporters des deux camps retiennent leur souffle et tout était possible pour les deux équipes à ce moment précis. Oumou Kadidia Ouattara l’occasion de donner l’avantage au Mali, mais rate ses deux lancers francs. Après une série de turnovers et de tirs manqués, l’Égyptienne Joudy Elbaz se présente sur la même ligne, avec l’opportunité de sceller le match pour son pays mais ses mains tremblantes et elle manque le deuxième lancer franc. Il ne reste plus que 23 secondes au chronomètre, Awa Berthé s’offre le rebond pour donner à la sélection nationale une chance de se battre.

Ensuite, Ténin Diarra manque son tir dans la zone peinte, mais Oumou Kadidia Ouattara maintient les espoirs du Mali en récupérant le rebond à 15 secondes du coup de sifflet final. La balle arrive jusqu’à Salimata Camara qui est suspendue irrégulièrement par une Égyptienne. À 6 secondes de la fin de la finale, la joueuse est venue d’obtenir l’occasion de donner la victoire aux siennes.

On connaît la suite : la Malienne s’exécute parfaitement et se met fin à la résistance des Égyptiennes. Score final : 57-56 pour le Mali. Avec ce nouveau sacre, le 8è en autant d’éditions, les U16 Filles poursuivent leur mainmise sur l’Afrobasket de la catégorie et il faut espérer que leur exemple va inspirer les autres sélections nationales, notamment les Aigles Dames qui se lanceront à la conquête du titre continental, à partir du 28 juillet.

Pour mémoire, les Garçons U16 qui étaient également présents en Tunisie, ont été éliminés en demi-finale par l’Égypte (58-66). Quant aux U19 Filles, elles sont tombées devant le Canada (82-62) en quarts de finale de la Coupe du monde, organisée cette année par l’Espagne.

Seibou Sambri Kamissoko

