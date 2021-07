Allégations contre Habib Sissoko : L’ex-patron de la Centif/Sénégal balaie les fausses accusations

L’honneur du patron du Mouvement olympique malien est bel et bien lavé !

Dans un court droit de réponse, mais d’une rare densité, Ngouda Fall Kane, inspecteur général d’Etat à la retraite, le plus haut corps de fonctionnaire et de contrôle au Sénégal, balaie d’un revers de la main les accusations de blanchiment d’argent portant sur plus de 15 milliards de FCFA sur 10 ans alléguées contre notre compatriote Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm). L’honneur du patron du Mouvement olympique malien est bel et bien lavé.

Le journal “Libération”, dans sa livraison du vendredi 18 juin 2021, révèle dans un article intitulé “Les comptes et mécomptes du président Habib Sissoko” des extraits d’un rapport de la Centif-Mali, soupçonnant celui-ci, de blanchiment de capitaux, pour un montant de 15 424 653 588 (cumul des opérations retracées dans plusieurs comptes bancaires au Mali et au Sénégal sur une période de 10 ans).

La Centif-Mali sur fondement des articles 7 et 113 de la loi uniforme 2016-008 du 17 mars 2016, a transmis un rapport au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de la Commune VI du district de Bamako, sur des faits susceptibles de constituer l’infraction de blanchiment de capitaux, concernant Monsieur Habib Sissoko, qui en vertu d’un réquisitoire introductif d’instance, a saisi le juge d’instruction du 8e cabinet du pôle judiciaire spécialisé, pour l’ouverture d’une information judiciaire.

Le juge d’instruction après avoir posé les actes d’instruction (auditions, réquisitions, mesures conservatoires sur les comptes, etc.) a communiqué, le 7 septembre 2020, le dossier au procureur pour dernier avis quant à la suite à réserver à cette affaire.

En réponse, le procureur constatant que les charges retenues contre le président Habib Sissoko ne sont pas consistantes a requis du juge d’instruction qui l’a suivi, un non lieu.

De plus, le juge d’instruction met en cause l’exactitude du montant allégué en ces termes : “Il ressort du dossier que les sommes relatives aux différents dépôts à terme ont été comptabilisés dans le montant incriminé alors qu’ils proviennent de ses comptes courants qui ont été aussi comptabilisés, qu’ainsi cet état de fait a permis de compter plusieurs fois certains montants d’un ensemble, faussant du coup le calcul de la somme totale pour atteindre le montant incriminé alors que cela n’est pas exact”.

Le non-lieu a été prononcé par ordonnance définitive de non-lieu à suivre du 20 novembre 2020 du juge d’instruction. Cette décision du juge d’instruction du Mali non seulement clôture ce dossier mais rend donc sans objet tout autre rapport portant sur cette affaire.

Le dénouement judiciaire de cette affaire qui a abouti a un non-lieu prononcé par le juge d’instruction, suffit amplement pour mettre un terme aux agissements de ces personnes tapies dans l’ombre dont la seule ambition est de nuire à la notoriété du président Habib Sissoko.

Président du Cabinet Conseil, Reflect Consulting SAS, Ngouda Fall Kane

Qui est Ngouda Fall Kane ?

Ngouda Fall Kane, est un Sénégalais, inspecteur général d’Etat à la retraite, le plus haut corps de fonctionnaire et de contrôle au Sénégal. Il a dirigé la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) du Sénégal. Après sa retraite, il a créé Reflect Consulting SAS spécialisée dans les secteurs suivants : études, conseils et formation dans les domaines ci-après : gouvernance publique et locale ; lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; lutte contre la corruption ; questions émergentes du crime organisé ; intelligence stratégique.

C’est à cet expert reconnu pour sa science que le président Habib Sissoko a fait recours pour faire éclater la vérité.

