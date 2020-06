Brighton réalise un grand pas vers le maintien en Premier league. Le club a surpris samedi Arsenal (2-1) sur sa pelouse à l’occasion de la 30è journée. Yves Bissouma a débuté la rencontre dans les rangs de Brighton & Hove Albion, et a été remplacé par Mac Allister dans le temps additionnel (90è +4). Arsenal, qui a perdu son gardien Bernd Leno, blessé à la jambe après être mal retombé à la 36e minute, avait pourtant ouvert le score par l’Ivoirien Pépé à la 68è. Dunk égalisera à la 75e et le Français Neal Maupay a offert les trois points aux ‘Seagulls’ dans le temps additionnel (90è+5). Brighton occupe la 15è place avec 32 points. Les Gunners sont 9è avec 40 unités.

Ce match marquait le retour en compétition de l’international malien, Yves Bissouma. C’était le premier match de Brighton et de son Malien depuis la reprise, le 17 juin dernier, de la Premier league, suspendue à mi-mars pour cause de la pandémie de Covid-19. Il n’a pas disputé beaucoup de matches (14 rencontres) cette semaine mais s’est montré valeureux chaque fois qu’il a été sur le terrain. Avant l’interruption de la saison, le milieu de terrain malien a été titulaire lors des 27è, 28è et 29è journées et s’est particulièrement illustré dans cette rencontre contre Arsenal. Yves Bissouma a maintenu un rythme exceptionnel et a même mérité d’être nommé «homme du match. Ce n’était pas une surprise car il était l’un des meilleurs joueurs de Brighton dans la victoire contre Arsenal. Le Malien a joué le rôle de «destructeur» au milieu de terrain. Il a constamment traqué les joueurs d’Arsenal, gagnant des duels et récupérant des ballons dans toutes les zones du terrain. Sa nature agressive était telle qu’il a concédé six fautes, le tout sans recevoir de carton jaune. Le joueur de 23 ans a certainement fait ses preuves samedi.

La 30è journée de Premier League a été lancée vendredi dernier avec le déplacement de Southampton à Norwich. Les Saints, sans leur international malien Moussa Djénépo, suspendu, n’ont pas fait de détail sur la pelouse de la lanterne rouge et l’ont emporté sur le score de 3-0. Ils gagnent une place au classement, passant 13è. Les buteurs du soir se nomment Danny Ings (49è), Stuart Armstrong (54è) et Nathan Redmond (79è).

Ousmane CAMARA

