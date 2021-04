AS Real de Bamako : Amadou Pathé Diallo succède à Kamel Djabour sur le banc

L’ancien sélectionneur adjoint des Aigles du Mali, Amadou Pathé Diallo dit «Vieux», est le nouvel entraîneur de l’AS Réal de Bamako. Il a été présenté à la presse le lundi 12 avril 2021. A 56 ans, il remplace le technicien franco-algérien Kamel Djabour licencié pour insuffisances de résultats.

Le technicien aura la lourde mission de relancer «Les Scorpions de Bamako» dans le championnat national de football. A noter que les Noir-Blanc occupent la 5e place au classement du groupe A avec 16 points en 10 journées. Ils doivent donc batailler dur pour occuper l’une des deux premières places qualificatives pour le Carré d’AS et espérer remporter ainsi le titre.

En technicien expérimenté, Vieux Diallo est sans doute conscient des enjeux de sa mission et s’est engagé en connaissance de cause. «Le Réal essaie de jouer le premier rôle. Ça ne va pas être facile, il faut s’adapter et très vite», a-t-il souligné. Et il sera accompagné dans cette mission de trois autres membres de sa famille des Noir-Blanc déjà en poste. Il s’agit de Souleymane Sangaré (entraîneur adjoint), Mahamadou Sidibé alias Maha (entraîneur des gardiens) et Ibrahim Maïga, préparateur physique.

L’ex international, qui a été capitaine des Aigles du Mali vers la fin de sa carrière (notamment pendant la CAN Tunisie 1994 à l’issue de laquelle le Mali s’est classé 4e), a été plusieurs fois sélectionneur intérimaire des Aigles du Mali, notamment de mai à décembre 2013. Il a donc l’expérience et l’expertise nécessaires pour pouvoir rapidement réorganiser l’effectif afin de combler les attentes de ses dirigeants et des supporters. Il faut aussi rappeler que Amadou Pathé Diallo est un ancien Réaliste. En effet, avant de tenter une carrière professionnelle au Portugal, il a joué avec l’AS Réal dans les années 80. Un parcours couronné par trois titres de champion du Mali (1981, 1983 et 1986).

Selon les responsables du club, le recrutement de Amadou Pathé Diallo au poste d’entraîneur principal est aussi le résultat d’une politique de promotion à l’interne décidée ces dernières années par la direction du club afin de réussir le regroupement de tous les réalistes. Son contrat court jusqu’en fin de saison et son renouvellement dépendra sans doute des performances réalisées.

Oumar Alpha

