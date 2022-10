«C’est une grande fierté de voir ça, devant moi. C’était un rêve de gamin. Ça a été une motivation. Ça a demandé beaucoup de travail, s’entraîner encore plus. J’ai dû garder dans la tête que tout était possible. Je repense à quand j’étais petit. Je n’ai jamais rien lâché. J’ai eu deux modèles dans ma vie : Zidane et Ronaldo. C’est beaucoup de travail, c’est s’entraîner encore et encore, il y a eu des moments difficiles», a-t-il d’abord expliqué.

Karim Benzema raconte son absence en équipe de France

«Cette période où je n’étais pas en sélection, mais j’ai parlé avec beaucoup de monde, c’était difficile. Cela m’a renforcé mentalement. Je vais continuer comme cela, j’aimerais remercier mes coéquipiers, mon grand président Florentino Perez, au Real Madrid. Il a toujours été droit avec moi. Je n’oublie pas Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais, sans eux, je n’aurais pas pu réaliser mon rêve. Ce Ballon d’Or, c’est individuel, mais ça reste le Ballon d’Or du peuple».

«C’est difficile à aller chercher. Je préfère m’amuser sur le terrain, j’ai grandi comme cela. On avait un ballon, on jouait. Je suis super, super content. Je suis très heureux que Ronaldo soit venu. Il sait que c’est mon idole. Il n’y a pas d’autre joueur comme lui. Il n’est pas possible d’égaler son niveau, comme Zizou ici. C’est l’Histoire», a encore ajouté le lauréat de l’année 2022. Une consécration et «un rêve de gosse», comme il l’a répété plusieurs fois.