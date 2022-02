Les Tournois de qualification pour la Coupe du monde féminine de basket-ball 2022 sont prévus dans trois villes différentes, à savoir Belgrade (Serbie), Osaka (Japon) et Washington, D.C. (USA) entre le 10 et le 13 février. Ces tournois sont prometteurs de beaucoup d’émotions. Chaque tournoi regroupera quatre équipes nationales. Les trois meilleures de chacun d’entre eux se qualifieront pour le Mondial féminin 2022, à laquelle participeront 12 équipes nationales. L’Australie, hôte de la compétition mondiale, et les USA, sacrés champions olympiques à Tokyo, prendront part à ces tournois, mais ils sont toutefois déjà assurés de participer à la Coupe du monde féminine, prévue du jeudi 22 septembre au samedi 1 octobre 2022.

Le Mali est logé dans le groupe B, basé à Belgrade (Serbie) en compagnie de la France, de la Chine et du Nigeria qui a avait battu le Mali lors de la finale de l’Afrobasket féminin Cameroun 2021 (70-59). Les Aigles basketteuses participeront aux éliminatoires en tant que vice-championnes d’Afrique et lanceront leur campagne contre la France, ce jeudi 10 février à 17h. Une équipe qu’elles avaient déjà affronté lors du tournoi de qualification olympique féminin FIBA 2012 à Ankara, en Turquie. À l’époque, les Français avaient battu le Mali 87-33. Les joueuses du technicien espagnol Joaquin Brizuela Carrion affronteront la Chine, le vendredi 11 février à 14h avant d’en découdre avec le Nigeria, le dimanche 13 février à 11h. Ce sera un remake de la finale de l’Afrobasket féminin 2021. Mais les deux équipes seront parfaitement conscientes qu’une victoire pourrait suffire et que c’est la meilleure chance qu’elles auront de l’obtenir. Le Nigeria sera le favori en tant que champion d’Afrique et pour avoir également disputé les Jeux olympiques Tokyo 2020, mais il manquera probablement la meneuse Ezinne Kalu. Tout est donc possible pourvu que les Aigles Dames jouent à leur meilleur niveau.

L’ailière forte, Sika Koné, pense que le Mali possède ce qu’il faut pour revenir au tournoi plus tard cette année que les autres fois. « Toutes les équipes du Tournoi de qualification pour la Coupe du monde sont de grandes équipes et cela inclut évidemment le Mali », a déclaré Sika Koné dans une interview avec FIBA.basketball. Sika Koné, qui n’avait que huit ans lorsque le Mali participait pour la dernière fois à la Coupe du monde de basket-ball féminin en 2010 en République tchèque, pense qu’elle pourrait faire mieux à Belgrade. « Quand le coup de sifflet retentit, tout peut arriver pendant le match. Que les meilleures équipes gagnent », a-t-elle noté. « Le Mali avait de grands joueurs. Nous, [la nouvelle génération, ndlr] les admirons. Ils nous ont tous montré l’exemple. Maintenant, c’est à notre tour. Nous allons essayer de faire de même”, a déclaré la joueuse de 19 ans.

Ousmane CAMARA

Championnat national de basket-ball : Le faux départ

Le championnat national de basket-ball devait débuter, mais la première journée de la compétition a été reportée par la Fédération malienne de basket-ball. L’instance dirigeant du basket-ball national n’a pas expliqué les raisons du report. Comme lors des précédentes saisons, huit équipes vont participer au championnat masculin et autant sur le tableau féminin. Chez les Messieurs, on note l’AS Police, champion en titre, le Stade malien, la Commune VI, Attar club de Kidal, l’AS Mandé, le Réal, et les deux promus le Tata de Sikasso et le Djoliba. Chez les Dames, on retrouve l’AS Police, le Djoliba, le Stade malien, Kalaban sport club (KSC), Attar club de Kidal, le Réal, et les promus l’USFAS et l’Union sportive de Miankala (USM).

Sur chaque tableau, les équipes vont s’affronter en aller et au retour (14 journées) et les quatre premiers se qualifient pour le Carré d’as et ensuite, les deux premiers se disputeront les play-offs. A cette étape, le club qui gagne trois matches sera sacré champion du Mali 2021-2022.

Ousmane CAMARA

