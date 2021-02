Djoliba AC filles et l’AS Mandé garçons, les meilleures

Cette compétition malgré son début récent, promet être un bonne piste de relève pour les clubs. Les juniors du Djoliba AC et ceux de l’AS Mandé, qui affrontent déjà les seniors en championnat L1 ont prouvé face au Stade malien de Bamako et à Faso Kanu que l’on peut compter sur eux.

Stade – Djoliba : 58-76

C’est sur le tapis que les juniores du Djoliba AC ont débuté la partie : 4-16, 9-20 avant de se voir menacé au score à la fin du 1er quart temps 16-20. Au deuxième quart, le Djoliba reprend en main le jeu et creuse à nouveau l’écart à 12 points grâce au jeu de ces intérieures (29-41). Le Djoliba enfonce au 3è quart 37-61 avant de finir loin avec une avance de 18 points (58-76).

Faso Kanu – AS Mandé : 49- 79

C’est d’une bouchée que les protégés de Moussa Sidibé ‘’Kem’’ en ont fait des très volontaire joueurs de basket de Faso Kanu. Encore cette équipe juniore de l’AS Mandé avec en son sein, trois des champions d’Afrique dont Tamadjan Konaté, a l’habitude des grandes compétitions comme le championnat national L1. En aucun moment Faso Kanu n’a pu empêcher l’AS Mandé de jouer son jeu. Les points marqués de l’AS Mandé sont allés croissants, 12 au premier quart temps, puis 21, 25.

Les capitaines des équipes vainqueures ont reçu les trophées et les prix des mains du président Bassala Haïdara accompagné des membres de son bureau.

Les vaincus aussi ont été récompensés. Le tout s’est déroulé dans une ambiance de fête au palais des sports, ce samedi 20 février 2021, dans le respect des mesures barrières.

D.T. SANGARE

Les mots du président de la ligue de basket de Bamako

‘’Nous avons demandé à toutes les districts d’organiser des compétitions dans toutes les catégories’’ Bassala Haïdara, président de la ligue

‘’Cette compétition a commencé en 2020. Elle est sponsorisée par ORA Bank. La pandémie du Covid-19 a fortement perturbé le déroulement normal de cette compétition, malgré nos efforts de la tenir dans le delai souhaité. La finale de coupe BDM sa n’est pas également jouée. Quand nous avons programmé ces finales, la décision de suspendre les activités sportives a été prise par nos autorités et il y avait aussi les compétitions du bureau fédéral et le calendrier scolaire, nous félicitons d’ailleurs les équipes de leur patience. Mais l’ambiance de la salle de cet après midi est déjà satisfaisante.

Nous, nous sommes ligue et nous travaillons avec les districts. Nous leur avons demandé d’organiser des compétitions dans toutes les catégories, minime, cadet, junior et senior, il y aura la D2. Avec l’appui de beaucoup d’autres partenaires, nous leur avons envoyé déjà des subventions et nous nous déplacerons pour assister à toutes les finales des minimes. La saison 2020-2021 devait être riche en compétitions si la maladie à coronavirus et le calendrier scolaire le permettait’’.

Propos recueilli par :

Drissa T. SANGARE

Commentaires via Facebook :