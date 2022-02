Le mercredi 16 février 2022, le président de la Fédération malienne de football était devant les hommes de média à la faveur d’une conférence de presse pour faire le compte rendu de la participation du Mali à la CAN Cameroun 2021 et les dispositions à prendre concernant les matchs de barrage de la coupe du monde contre la Tunisie les 25 et 29 mars . C’était au siège de la FEMAFOOT.

Devoir de responsabilité. Après le parcours médiocre des Aigles du Mali à la 33ème édition de la coupe d’Afrique des nations, le président de la Fédération Malienne de Football (FMF), Mamoutou Touré Bavieux a tenu une conférence de presse au siège de la femafoot pour faire le bilan de la participation du Mali à cette compétition et les dispositions à prendre concernant les matchs de barrage de la coupe du monde.

A l’entame de ses propos, Mamoutou Touré Bavieux a demandé d’observer une minute de silence à l’honneur de feue Mah Diarra décédée suite à l’élimination de l’équipe nationale malienne à la CAN Cameroun 2021. Selon le président Touré, tout ce qui pouvait être fait en termes d’accompagnement, de stages, de matchs amicaux relevant du comité exécutif de la FEMAFOOT, du département des sports ont été mis en œuvre pour que l’équipe malienne puisse à cette édition être sur le podium et pourquoi ne pas remporter la coupe d’Afrique des nations.

Selon ses dires, lors de cette CAN, dans les dispositions de la CAF chaque délégation a bénéfice de 12 chambres double autrement 24 joueurs et de 17 chambres singles pour les responsables. Dans le souci d’éviter les cas de covid19 et d’avoir un bon environnement autour de l’équipe, dit-il, le Mali sur fonds propres à l’aide de l’autorité de tutelle, a mis chaque joueur dans sa chambre. Ce faisant, « le Mali était parmi les pays les mieux installés et logés » a affirmé M. Touré.

D’après lui, à l’issue des matchs de phase de poule le Mali est sorti premier de sa poule. Malheureusement pour nous, la course à cette CAN s’est arrêtée au niveau des huitièmes de finale face à la Guinée Equatoriale. A cet effet, le président de la FMF a dit ceci :« Nous n’allons pas débattre des aspects techniques ici mais nous avons demandé à l’entraineur Magassouba de nous fournir un rapport qui nous a été soumis par l’encadrement et par les médecins ». Un rapport qui n’a visiblement pas convaincu le président de Malifoot. C’est pourquoi, il estime « que nous devons avec recul réfléchir ensemble, mais aussi de présenter toutes nos excuses au peuple malien qui attendait beaucoup de nous par rapport à cette compétition ». Cela, pour la simple raison qu’en 2019, on était à ce niveau de la compétition si cette année également avec tous ce qui a été mis à disposition, l’on est encore à ce niveau, l’on doit en toute responsabilité, dit-il, analyser sereinement la situation. D’ailleurs, selon le président de la FMF, aussitôt éliminé de la CAN, une petite réunion a été tenue sur place pour échanger. De même à leur retour à Bamako, ils ont tenu une réunion avec l’ensemble de la fédération pour analyser de façon objective qu’est-ce qui a marché et qu’est-ce qui n’a pas marché ? Qu’est-ce qu’il faut faire pour préparer les deux matchs de barrage de la coupe du monde Qatar 2022 ?

Cela est possible, dit-il, que si seulement tout le monde converge ensemble.

« La coupe d’Afrique a été un échec, cela est une réalité. Mais le Mali a une chance extraordinaire de se qualifier pour la première fois de son histoire à la coupe du monde prévue au Qatar » a déclaré le président Mamoutou Touré.

A cet effet, au niveau de la fédération, ils ont estimé rencontrer le premier responsable de l’encadrement technique pour échanger avec lui. Dans cette démarche, le point essentiel dont ils ont convenu avec le sélectionneur Magassouba, a révélé le président Touré, est la proposition de créer un collège d’entraineurs (composé des anciens joueurs et autres). Ce, autour de Mohamed Magassouba pour l’appuyer techniquement afin de jouer les deux matches de barrage contre la Tunisie prévus le 25 mars 2022 au stade du 26 mars ici à Bamako et le 29 mars à Radès en Tunisie.

Lors de cette conférence de presse le président Touré a clarifié que désormais Magassouba sera à la tête de l’équipe ‘’A’’ du Mali mais ne la gérera plus seul. Dans la composition de ce collège, dit Bavieux, afin de renforcer l’encadrement technique, qu’il a pris attache avec Fréderic Oumar Kanouté, Cédric Kanté, Seydou Keïta, Mohamed Lamine Sissoko Momo et Eric Sékou CHELL et d’autres contacts sont en cours. D’après ses dires, après les deux matches qu’il conviendra de faire l’évaluation technique du parcours des Aigles et d’analyser s’il y a lieu de continuer ou pas avec Mohamed Magassouba. Car, dit-il : « nous ne voulons pas à ce stade nous-mêmes, nous mettre dans une situation où on va libérer Magassouba tout de suite, le temps de retrouver un entraîneur peut aller de quelque jours ou des semaines, entre temps, c’est les convocations alors qu’on est à quelques semaines seulement des matchs de barrage contre la Tunisie, on manquera de temps » a schématisé Mamoutou Touré Bavieux.

Quant à la question sur l’acceptation de Mohamed Magassouba sur la création d’un collège autour de lui, Mamoutou Touré dira que nul n’est indispensable, mais que tout le monde est important.

Par Safiatou Coulibaly

