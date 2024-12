CAF-Awards : Néné Dorgelès vainqueur ?

Les prétendants aux différents trophées de Caf-Awards seront fixés sur leur sort en début de semaine prochaine à l‘occasion de la cérémonie de récompense qui se tiendra ce lundi 16 décembre au Maroc. Auteur d’une splendide réalisation contre la Côte d’Ivoire lors de la Can 2023, le but de l’international malien Néné Dorgelès est sélectionné dans la catégorie “Meilleur but de l’année”. Après Salif Kéita dit Domingo (1970) et Fréderic Oumar Kanouté (2007) seuls vainqueurs maliens du Ballon d’or africain qui est synonyme de “Joueur de l’année”, l’attaquant des Aigles va-t-il ramener le premier trophée du Mali dans cette catégorie ?

La cérémonie des Caf-Awards 2024 qui se tiendra à Marrakech démarrera à partir de 18 h GMT ce lundi 16 décembre au Maroc. A l’occasion, plusieurs distinctions seront remises à des “joueurs, entraîneurs et équipes les plus remarquables du continent”.

“Les meilleurs experts du football africain ont désigné, à travers leurs votes, les noms les plus illustres dans diverses catégories, tant pour les hommes que pour les femmes. Les distinctions incluront notamment les prestigieux prix de Joueur de l’année, “Entraîneur de l’année, Gardien de but de l’année et Jeune joueur de l’année”, a expliqué la Caf, instance organisatrice de l’évènement.

Si le portier malien Djigui Diarra s’est contenté d’une présélection dans la catégorie “Gardien de but de l’année”, son coéquipier du Nid des Aigles, Néné Dorgelès, est en revanche encore dans pour le trophée de “But de l’année”. L’ancien joueur de Guidars (club malien), actuellement attaquant du Red Bull Salzbourg est en concurrence avec dix autres prétendants.

Selon la Caf, les réalisations retenues pour le prix ont été choisies par un panel technique et ces 11 buts ont été désignés comme les plus marquants des compétitions qu’elle a organisées entre janvier et octobre 2024 et qui ont permis de refléter “l’incroyable talent des joueurs à travers le continent”.

En outre, la Caf a mis l’accent sur la particularité du prix “But de l’année” faisant savoir que “cette catégorie est unique car elle est la seule à impliquer le public sportif dans le processus de sélection, soulignant l’importance et l’influence des fans”.

A cet effet, une plateforme dédiée sur son site web et ses canaux de médias sociaux officiels avait été mise en place pour un vote qui s’est déroulé du dimanche 1er décembre au jeudi 12 décembre 2024.

Ainsi, les fans avaient la possibilité de participer au vote en sélectionnant leur but préféré. “Leurs votes représentant 70 % du score total. Les 30 % restants proviennent des sélections des experts techniques de la Caf”, a expliqué la Caf.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :