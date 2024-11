La finale de l’édition 2024 de la Ligue africaine des championnes de football a été jouée le samedi 23 novembre. Opposé à l’AS FAR du Maroc (Association sportive des Forces armées royales), le Tout Puissant Mazembe de la R. D Congo s’est imposé sur le score de 1-0 pour remporter le trophée de la 4e édition de la compétition avec une prime conséquente de 600 000 dollars. Soit un peu plus de 300 millions de F CFA.

Après les Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud en 2021 et 2023 et l’AS FAR du Maroc en 2022, le club congolais du Tout Puissant Mazembe inscrit, à son tour, son nom au palmarès des vainqueurs de la Ligue des championnes féminines de la Caf. Dans un stade Ben Ahmed El Abdi d’El Jadida acquis à la cause du club hôte de la compétition, les Congolaises ont su faire la différence grâce à la tactique mise en place par leur entraîneur dans un match très serré.

« Grâce à une victoire 1-0 très tactique et très disputée, le TP Mazembe a été couronné champion d’Afrique pour la première fois. Mazembe a fait preuve de beaucoup de résilience et de courage pour prendre le dessus sur les Marocaines de l’AS FAR, face à leur public. Le but décisif de la finale de la 4e édition du tournoi a été inscrit par Marlene Kasaj dans les 10 premières minutes, une précieuse avance que Mazembe a conservée tout au long du match pour sceller une victoire historique », ainsi la Caf, organisatrice du tournoi, a commenté la finale.

En plus du trophée et d’avoir inscrit son nom au palmarès de la compétition, le Tout Puissant Mamzebe empoche une enveloppe conséquente d’un peu plus de 300 millions de F CFA. Par ailleurs, la Caf a indiqué que chacun des huit clubs participant à la compétition reçoit au moins 150 000 USD de prime. De la prise de l’initiative en 2021, avec l’arrivée du président Patrice Motsepe, à nos jours, la Ligue des Champions Féminine de la Caf a redéfini le paysage du football féminin africain, croit savoir l’instance dirigeante du football africain qui explique que cette année, les primes ont augmenté de 52 %, pour atteindre un total de 2 350 000 USD avec la palme de 600 000 USD pour le club champion : « La Caf s’est engagée à développer et à promouvoir le football féminin en Afrique. L’objectif du président Motsepe est d’investir dans des académies de jeunes pour les garçons et les filles et de continuer à augmenter les primes de toutes les compétitions de la Caf pour les rendre compétitives et attrayantes au niveau mondial. »

A titre de rappel, après deux participations à cette Ligue des championnes féminines, l’AS Mandé du Mali a été éliminée lors des éliminatoires et finalement ce sont les Sénégalaises des Aigles de la Médina qui sont allées représenter la zone Ufoa-A à l’édition 2024 de la compétition.

Alassane Cissouma

La dotation financière

Vainqueur : 600 000 USD

Finaliste : 400 000 USD

3e place : 350 000 USD

4e place : 300 000 USD

3e de groupe : 200 000 USD chacun

4e de groupe : 150 000 USD chacun

Commentaires via Facebook :