La 2e édition du Camp de football de l’international malien “Amadou Haïdara” et sociétaire RB Leipzig de l’Allemagne, s’est tenue le samedi 17 décembre dernier, au Complexe Sportif Kadialy Diawara de l’AS Réal de Bamako. A l’issue de plusieurs tests effectués, Kalilou Dembélé du centre de formation “Nation Foot” a été élu meilleur joueur.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Kassoum Coulibaly dit Yambox, 1er vice-président de la Fédération malienne de football (Fémafoot), d’Ichaka Diakité, président de la Commission sponsoring, marketing et télévision de la Fémafoot, ainsi que plusieurs acteurs du football malien. Cette 2e édition a regroupé 233 jeunes dont 50 filles âgés de 10 et 14 ans venus de Mopti, Kita, Bougouni et les six communes du district de Bamako. L’objectif de ce camp était de permettre aux jeunes talents qui n’ont pas eu la chance d’intégrer les grandes académies et écoles de foot d’être suivis et recrutés par les grandes académies. Ils étaient une dizaine d’encadreur à effectuer des tests à ces jeunes talents. A l’issue de plusieurs séries d’ateliers, Kalilou Dembélé du centre “Nation Foot” a été désigné meilleur joueur de cette 2e édition. Dans les catégories petites, moyennes et filles, Guèye Diawara, N’Faly Diallo et Aïchata Simpara ont été élus meilleurs joueurs. Dans son intervention, Amadou Haïdara, s’est dit très heureux de voir l’engouement autour de cet événement. “Ce camp est un espace permettant aux jeunes de mettre en exergue leurs talents, de guider les futurs talents dans leur carrière professionnelle, de promouvoir les droits de l’enfant”, a-t-il expliqué. Pour sa part, le 1er vice-président de la Fémafoot, il a salué cette belle initiative de l’international malien qui permettra de donner la chance aux jeunes joueurs de montrer leur talent. “Nous sommes ici pour apporter notre soutien à Doudou, l’un des cadres de notre équipe nationale. Nous pensons que cette initiative du camp de football est salvatrice parce qu’elle permettra de faire la découverte des jeunes talents. Pour terminer, nous lui réitérons notre accompagnement pour la pérennisation de l’initiative”, a-t-il laissé entendre. Mahamadou Traoré

