CAN 2023 : La Femafoot offre 15 millions à la presse et aux supporters

Dans le cadre de la CAN, Côte d’Ivoire 2023, la Fédération malienne de football (Femafoot) a remis, hier, un chèque de 5 et 10 millions de Fcfa, respectivement à l’Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali (UNASAM) et à l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM).

La cérémonie de remise des deux chèques s’est déroulée au siège de la fédération, en présence des présidents des deux associations, Oumar Baba Traoré et Souleymane Diabaté et du 1er vice-président de la Femafoot, Moussa Sylvain Diakité. «Nous sommes très touchés par ce geste de la Fédération malienne de football.

La presse sportive nationale a besoin d’aide pour une bonne couverture de la CAN», a salué le président de l’AJSM, Oumar Baba Traoré, précisant que plus de 60 journalistes maliens sont attendus en Côte d’Ivoire. Le premier responsable des supporters des Aigles, Souleymane Diabaté a également témoigné sa reconnaissance à l’instance dirigeante du football national et exhorté tous les acteurs du football à se mobiliser et faire bloc derrière la sélection nationale.

Les deux chèques ont été remis par Moussa Sylvain Diakité qui a assuré que la Femafoot sera toujours disponible pour accompagner la presse dans la mesure de ses moyens.

Pour mémoire, le Mali est logé dans la poule E qui sera basée à Korhogo. Au premier tour, les hommes du technicien Éric Sékou Chelle en découdront, respectivement avec l’Afrique du Sud (16 janvier au stade Amadou Gon Coulibaly), la Tunisie (20 janvier au stade Amadou Gon Coulibaly) et la Namibie (24 janvier au stade Laurent Pokou de San-Pédro). Les deux premiers de la poule se qualifient pour les huitièmes de finale.

Djénéba BAGAYOGO

