CAN 2024 : le Nigéria et l’Egypte contraints au nul et le Ghana battu par le Cap Vert

Les trois matchs au programme, de ce dimanche 14 janvier, en Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football ont vu des cadors être à la peine. En effet, le Nigeria et l’Egypte ont été tenus en échec respectivement par la Guinée Equatoriale et le Mozambique. Et le Ghana de son côté se fait battre par le Cap Vert 2 buts à 1.

Pour la journée du dimanche 14 janvier, trois matchs étaient au programme de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN). Des rencontres qui ont été marquées par les contre-performances du Nigéria, de l’Egypte et surtout du Ghana. Les trois cadors ont été véritablement à la peine. Les deux premiers ont été contraints au nul et le troisième a été tout simplement battu. Signe d’un nivellement des valeurs.

En poule A, les Super Eagles du Nigéria étaient opposés aux Nzalang nacional de la Guinée Equatoriale pour son entrée en lice. Les coéquipiers de Victor Osimhen, très maladroits devant le but, ont été contraints au partage des points. Les triples champions d’Afrique, malgré leur domination, se sont montrés trop brouillon et surtout très fébriles en défense pour espérer remporter le gain de la partie. Ils ont même encaissé le premier but par Iban (36e mn) avant d’égaliser très vite par le ballon d’or africain 2023 (38e mn).

En guise de consolation, le Nigéria, qui est décimé par de nombreuses blessures, peut compter sur le retour du Niçois Terem Moffi appelé à la dernière minute pour remplacer Victor Boniface, blessé. Pour la 2e journée, la Guinée Equatoriale sera face à la Guinée-Bissau tandis que le Nigéria croisera le fer avec la Côte d’Ivoire, pays hôte, et leader du groupe A avec trois points.

Le Cap Vert, la surprise du chef !

Dans la poule B, l’Egypte a été accrochée par le Mozambique 2 buts partout. Pourtant, ce sont les Pharaons qui ont ouvert le score dès la 2e minute du jeu. Les coéquipiers de Mohamed Salah croyaient avoir fait le plus difficile avec cette ouverture du score. Que nenni. Puisque les Mambas très volontaristes et enthousiastes vont réussir à revenir dans le match. Ils égalisent à la 55e minute par Witi avant que Clésio ne double la mise à la 58e minute. Une victoire que les mozambicains croyaient tenir avant de concéder un penalty à la 95e minute, transformé par l’attaquant de Liverpool.

Le 2e match de la poule B a vu le Cap Vert s’imposer devant le Ghana 2 buts à 1. Ce qui est une véritable surprise au regard du passé des deux nations en Coupe d’Afrique des Nations. Le Cap Vert mérite cependant sa victoire tant les Blacks star ont été à la peine dans cette rencontre. Ils peuvent toutefois compter sur le retour de Mohamed Kudus lors de la prochaine journée.

Dans ce groupe, le Cap Vert est leader avec trois points. Les Requins bleus sont suivis par l’Egypte et le Mozambique avec un point chacun et le Ghana ferme la marge avec zéro point. Pour la 2e journée prévue le jeudi 18 janvier, on aura un alléchant Egypte vs Ghana à 20 heures. Mais avant, le Cap Vert va tenter de confirmer sa victoire inaugurale en croisant le fer avec le Mozambique.

A suivre ce lundi

En poule A

Sénégal (champion en titre) vs Gambie à 14 heures

Cameroun vs Guinée à 17 heures

En poule C

Algérie vs Angola à 20 heures

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

