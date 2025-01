La confédération africaine de football (CAF) a procédé lundi à Rabat (Maroc) au tirage au sort de la phase de poule de la coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, Maroc 2025. Les Aigles du Mali qui participent à leur 14e CAN héritent du groupe A en compagnie du Maroc, pays hôte.

Les 24 pays participants à la coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, Maroc 2025 connaissent désormais leurs adversaires. C’était à l’issue du tirage au sort de la phase de poules effectué ce lundi à Rabat au Maroc. Six groupes de quatre équipes chacun ont été constitués. Le tirage au sort a donné dans l’ensemble des groupes homogènes. Toutefois, le groupe B composé de l’Egypte, de l’Afrique du Sud, de l’Angola et du Zimbabwe est particulièrement relevé.

Le Mali qui participe à la CAN pour la 14e fois, la 10e de rang, hérite du groupe A en compagnie du Maroc, pays hôte, de la Zambie et du Comores. A l’exception du Maroc, qui fait figure de grandissime favori de la compétition, les poulains du sélectionneur de Tom Saintfiet (classés au 51e rang mondial) ont toutes les chances de sortir de cette phase de poule. Sans faire injure à la Zambie (92e au classement Fifa) et au Comores (103e au classement Fifa), qui ne sont pas des foudres de guerre, une élimination au premier tour d’Amadou Haïdara dit Doudou et ses coéquipiers serait considérée une énorme contre-performance.

Au pays des Lions de l’Atlas, les Aigles doivent aussi faire mieux que lors de la précédente CAN en Côte d’Ivoire où ils ont été éliminés en quart de finale. Ce qui n’est pas au-dessus des moyens de la génération Djigui Diarra et compagnies, laquelle est aujourd’hui arrivée à maturité. Ils ont le talent pour hisser haut le drapeau malien dans le ciel marocain. A eux d’en prendre conscience et de s’y mettre. Surtout que cette cuvée marocaine risquerait d’être la dernière pour la plupart d’entre eux. Pour ce faire, il faut travailler à la pacification de l’environnement du football en mettant fin à la guéguerre entre les joueurs et le bureau fédéral.

La composition des groupes :

Groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores

Groupe B : Egypte, Afrique du Sud, Angola et Zimbabwe

Groupe C : Nigéria, Tunisie, Ouganda et Tanzanie

Groupe D : Sénégal, RD Congo et Tanzanie

Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée Equatoriale et Soudan

Groupe F : Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon et le Mozambique

La phase finale de la CAN est prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. C’est la première fois que la compétition se joue à cheval sur deux années.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :