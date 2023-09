CAN Côte d’ivoire 2023 : Les qualifiés !

On connait désormais tous les qualifiés de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football Côte d’Ivoire 2023. A l’issue des derniers matchs éliminatoires joués en milieu de semaine passée, les derniers tickets ont été distribués.

Fin de suspens sur l’identité des 24 pays devant participer à la 32e édition de la Can. Si certains pays ont décroché leur ticket à une voire deux journées de la fin des éliminatoires, d’autres ont attendu jusqu’à la dernière journée pour être sûrs de pouvoir rallier la Côte d’Ivoire en janvier prochain. Il s’agit notamment, dans ce registre, du Cameroun et de la Namibie qui se sont qualifiés lors de la dernière journée.

Finaliste de la Can Yaoundé 72, le Mali connaitra, en Côte d’Ivoire, sa 9e participation d’affilée à une phase finale de la compétition.

Outre le Mali, plusieurs autres pays réguliers du tournoi seront au rendez-vous en compagnie de quelques nouveaux visages. « Le Cameroun (quintuple champion d’Afrique) qui a remporté la compétition la dernière fois que la Côte d’Ivoire l’a organisée en 1984, a dû attendre la dernière journée des éliminatoires pour composter son ticket, grâce à une victoire contre le Burundi 3-0. Les 16 équipes les mieux classées selon la FIFA seront présentes lors de la phase finale de la compétition. Pour la deuxième fois de son histoire, la Tanzanie participera à la CAN. Sa présence reflète les progrès et les succès obtenus récemment par le Yanga SC et le Simba, les deux représentants du pays dans les compétitions interclubs organisées par la CAF. La Tunisie, qui a atteint sa 16ème phase finale consécutive, a participé à toutes les phases finales depuis 1994 et a été le pays hôte, ainsi que le vainqueur en 2004. Premier demi-finaliste africain de la Coupe du Monde de la FIFA™, le Maroc tentera de rééditer ses performances au Qatar. Après avoir atteint deux des trois dernières finales en 2017 et en 2021, l’Égypte visera un huitième titre continental, un record. Vainqueur en 1990 et 2019, l’Algérie revient pour un troisième titre », a rappelé la Caf.

Prévue du 13 janvier au 11 février 2024, le tirage au sort de la Can Côte d’Ivoire 2023 aura lieu le 12 octobre prochain. Soit à trois mois du coup d’envoi du tournoi.

A.Cissouma

Les pays qualifiés :

Côte d’Ivoire (pays hôte), Afrique du Sud, Algérie, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Égypte, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, Sénégal, Tanzanie, Tunisie et Zambie.

