CAN U17 : Le Mali au Maroc pour bien se préparer !

L’équipe nationale U17 du Mali va affronter son homologue du Maroc à Rabat dans le cadre de deux matchs amicaux le 20 et le 24 avril prochains. Cette préparation des Aiglonnets du Mali au Maroc s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la Fédération Malienne de Football et la Fédération Royale Marocaine de Football RMF. Ce partenariat est très efficace avec un nombre important d’actions mises en place. Il s’agit de matches délocalisés du Mali au Maroc pour bénéficier d’installations sportives de qualité. Maliens et Marocains s’affrontent également en matches amicaux dont notamment des différentes équipes jeunes et féminines des deux pays.

La Fédération Royale Marocaine de Football, depuis 2017, œuvre intensément au développement du football sur le continent africain, avec plus de 45 fédérations partenaires dont le Mali. Dans ce contexte, la Confédération Africaine de Football a décerné à Kigali dernièrement un prix à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour son engagement dans le développement du football africain. Le Maroc est le candidat favori pour organiser la CAN 2025 et est aussi candidat pour organiser la Coupe du monde 2030.

