Vous avez fait un pari combiné gagnant, mais vous ne voulez pas risquer votre argent ? Alors, la promo Cashback Orange est exactement ce qu’il vous faut !

Le site de paris 1xBet offre à ses clients une excellente opportunité de récupérer 5% de cashback lors d’un dépôt via le système de paiement Orange.

Pour participer à la promo Cashback Orange, il suffit de suivre trois étapes simples :

Inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte sur le site Web ou dans l’application 1xBet. Rechargez votre compte via le système de paiement Orange. Obtenez 5% du montant de votre dépôt sous forme de code promo !

Avant de recharger votre compte, assurez-vous d’avoir renseigné toutes les données de votre profil personnel et d’avoir activé l’option “Participer aux offres bonus”. Rendez-vous ensuite sur la page de la promotion et découvrez le montant exact du dépôt minimum pour bénéficier du Cashback Orange.

Pour échanger le bonus, vous devez miser le montant du code promotionnel sur des paris combinés de quatre ou plus événements d’avant-match ou en direct avec une cote d’au moins 1.6 pour chaque sélection. Dans ce cas, les paris sur le handicap, le total et les paris remboursés ne sont pas pris en compte. Si le pari promotionnel est gagnant, vous recevrez des gains en espèces sans dépenser vos propres fonds.

Le code promo peut être reçu toutes les 24 heures, donc les meilleurs conseils de pari seront les suivants : divisez le montant du dépôt dont vous disposez en plusieurs parties et effectuez un nouveau dépôt uniquement après que le précédent a été misé ! Gardez également à l’esprit que le code promo Cashback Orange est valable 24 heures, après quoi il sera annulé.

La promotion de 1xBet et Orange est valable tous les jours du 25/10/2023 au 25/04/2025. Dépêchez-vous de profiter de l’offre généreuse du bookmaker et augmentez vos chances de gagner !

À propos de 1xBet

1xBet est une société de renommée mondiale avec 18 ans d’expérience dans le secteur des paris et des jeux d’argent. Les clients de la marque parient sur des milliers d’événements sportifs et jouent à des jeux populaires des meilleurs fournisseurs dans les casinos en ligne, tandis que le site Web et l’application de la société sont disponibles en 70 langues. La liste des partenaires officiels de 1xBet comprend le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, le Lille OSC, la Serie A italienne, la Confédération africaine de football, la FIBA, Volleyball World, l’ESL et d’autres marques et organisations sportives de renommée mondiale. La société a été nommée à plusieurs reprises et a remporté des prix professionnels prestigieux, et sa plateforme est visitée par plus de 3 millions de joueurs du monde entier chaque mois.

