Après-midi de finales dans le Groupe F. En plus du duel entre le Maroc et le Canada, on avait ce sublime choc entre la Croatie et la Belgique. Si la bande de Luka Modric pointait à la première place et pouvait éventuellement se contenter d’un nul, voire même se qualifier avec une défaite, les Diables Rouges, troisièmes, se devaient de gagner pour passer. Dès l’entame de ce match, les Belges passaient donc à l’attaque et montraient un meilleur visage que sur leurs deux premières sorties. Les troupes de Roberto Martinez multipliaient les assauts et Dries Mertens, préféré à Eden Hazard cet après-midi et servi par De Bruyne, manquait une sacrée occasion (13e).

Quelques minutes plus tard, sacrée frayeur pour nos voisins puisqu’après une intervention de Carrasco sur Kramaric, l’arbitre indiquait le point de penalty, avant de se raviser après avoir vu la vidéo (15e). Un fait de match qui a un peu calmé le rythme, avec des Diables Rouges redevenus plus prudents, et des Croates un peu plus offensifs. Les premiers avaient le ballon et tentaient des choses, mais faisaient face à une bonne défense du finaliste du dernier Mondial. Mertens ne parvenait pas à contrôler un bon ballon de Dendoncker dans la surface (42e).

Romelu Lukaku rate l’immanquable !

Au retour des vestiaires, Martinez faisait un choix fort : exit Mertens, pourtant assez remuant devant, et place à Romelu Lukaku. Cette entame de deuxième période était plutôt animée, avec la première grosse occasion croate notamment : une énorme frappe de Kovacic bien sortie par un Courtois décisif (48e). La Croatie était supérieure sur ce début de deuxième round et le portier du Real Madrid devait encore intervenir, sur Brozovic cette fois (54e), puis, sur son coéquipier Luka Modric dans la foulée. Mais c’est bien la Belgique qui s’offrait la meilleure occasion de cette première heure de jeu. Carrasco slalomait dans la surface puis se heurtait à Juranovic. Derrière, le ballon revenait sur Lukaku qui, face aux cages vides, touchait le poteau (60e) !

L’attaquant de l’Inter manquait, une minute plus tard, une autre superbe occasion, avec une tête bien au-dessus des cages sur un centre parfait de De Bruyne (61e). La rencontre avait pris un tournant plus que plaisant, et Luka Modric butait encore sur son gardien à Madrid (67e). Puis, comme ce fut le cas en première période, le rythme a un peu baissé, jusqu’aux dix dernières minutes où la Belgique est repartie à l’assaut. Lukaku, sur un centre tendu de Meunier, ne pouvait pas trouver le cadre (87e), avant de rater une énième grosse occasion pratiquement sur la ligne (90e). Le score n’a finalement pas bougé et est resté sur ce 0-0, et la Belgique, troisième et un peu malheureuse aujourd’hui, prend la porte ! La Croatie est qualifiée, tout comme le Maroc, tombeur du Canada.

