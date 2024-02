Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Dr Patrice Motsepe, a animé, vendredi, une conférence de presse à Abidjan en Côte d’Ivoire. Au cours de laquelle, il a salué les infrastructures de classe mondiale réalisées dans le cadre de la coupe d’Afrique des nations (CAN) et a félicité le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, pour ces projets. « J’étais à Paris hier pour le congrès de l’UEFA et c’était réjouissant d’entendre tous les dirigeants européens insister sur la qualité du tournoi en Côte d’Ivoire. Cette CAN est la meilleure de toute l’histoire de la CAF, 80 pays qui suivent la CAN. Plus d’un milliard de personnes l’ont suivie. Nous devons être fiers d’avoir organisé une compétition de cette qualité… » a insisté le patron de l’instance dirigeante du football africain.

Côte d’Ivoire, une terre maudite pour le Nigéria

Pas de 4e titre pour les Super Eagles ! En finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football, le Nigéria s’est incliné dimanche, 1-2, devant les Eléphants de Côte d’Ivoire. Après avoir ouvert le score à la première mi-temps, les Super Eagles se sont fait manger en finale par des Eléphants déchaînés qui ont renversé tout sur leur passage. Victor Oshimen et ses coéquipiers, à l’instar des Lions sénégalais et des Aigles du Mali, n’ont pas résisté à la furia de Sébastien Haller et de ses camarades. Comme en 1984, le Nigéria ne remportera pas une coupe en terre ivoirienne. On se rappelle que Stéphane Keshi et autres avaient perdu en finale, 1-3, face au Cameroun de Théophile Abéga et compagnie.

CAN 2023/José Mourinho : « J’ai regardé le tournoi, plus que le football européen, ils nous apprennent simplement à être honnêtes »

Selon José Mourinho, la VAR est utilisée à la CAN exactement comme elle devrait l’être. « Ils ne l’utilisent pas pour aider les équipes qui attirent l’argent ou les équipes célèbres. C’est pourquoi vous avez vu le meilleur de chaque équipe. Parce qu’ils savent que la VAR n’est pas embauchée dans les coulisses, mais s’adresse à tout le monde. Ils écoutent même leurs joueurs si l’arbitre a raté quelque chose et vont vérifier. En Europe, si, en tant qu’entraîneur ou joueur, je demande à un arbitre d’aller vérifier quelque chose, c’est un carton rouge pour cela. Le siège de l’assistance vidéo à l’arbitrage doit être à la CAF », a lâché l’ancien coach de Chelsea, de l’Inter et du Réal Madrid dans les propos relayés par les médias anglais et wesAfricaweekly.

Rassemblées par Anne Marie Soumouthéra

Commentaires via Facebook :