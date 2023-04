Championnat d’Afrique de Boxe Zone II au Sénégal : Le Mali honoré à travers l’arbitre internationale Tiouta Traoré

La capitale sénégalaise (Dakar) a abrité du 8 au 12 Mars 2023 le Championnat d’Afrique de Boxe Zone II, auquel l’arbitre internationale malienne de boxe professionnelle, Mme Tiouta Traoré, a pris part.

En effet, c’est sur invitation de Mme Anta Gueye, Secrétaire générale de la Fédération Sénégalaise de Boxe et de la Zone II et non moins membre du Conseil d’Administration de la Confédération africaine de boxe que la fierté malienne, l’internationale Tiouta Traoré a participé à ce championnat d’Afrique de boxe zone II.

Selon Mme Tiouta Traoré, sa demande de participation à ce tournoi comme arbitre neutre pour juger et arbitrer les combats a reçu une réponse favorable de la part de la Secrétaire générale de la Fédération Sénégalaise de Boxe et de la Zone II, Mme Anta Gueye.

A signaler que ce sont Huit (8) arbitres qui ont pris part à ce tournoi dont une Algérienne, un Marocain, un Nigérian, un Camerounais, un Nigérien, deux Sénégalais et une malienne avec la participation de (09) pays : le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Guinée Conakry, la Guinée-Bissau, le Niger, la Sierra Leone, le Mali, le Togo et le Sénégal.

A en croire l’arbitre Tiouta, le tournoi s’est bien déroulé sans incident, même si le premier jour a été un peu difficile avec l’utilisation de la machine de pointage. Un outil qui n’avait pas été utilisé depuis 2019 et jamais utilisé dans les combats de boxe amateure. Par la force des choses, avant la fin de la première journée les uns et les autres se sont familiarisés à ce système de pointage. «Il faut également signaler qu’avant le début des rencontres tous les arbitres ont signé un code de conduite à tenir en respectant les règles de l’IBA » a rapporté Mme Traoré. Et sans manquer de signifier sa satisfaction au regard de la présence de qualité des délégués techniques avec des connaissances avérées en boxe amateur, tels : Riadh Badji du Maroc, Prof Lamine N’Diaye du Sénégal, Mr Olivier Antoine Messina Fouda du Cameroun. De même que d’autres personnalités encore comme Mr Sène président de la Fédération Sénégalaise de Boxe, Mr Joseph Diouf, Alexis Tavarez, le Médecin Togolais du tournoi et toute son équipe. Mais surtout, dira-t-elle, de la présence du président de la Zone II le Nigérien Abdou Malam Issoufou.

Parlant de son autorisation en vue d’arbitrer les compétitions de boxe amateure, la pionnière Tiouta dira que dans le règlement 2023 au niveau de la boxe amateur, il est dit qu’un arbitre international de boxe professionnelle peut bien arbitrer les combats de boxe amateur. Cependant, qu’il est interdit aux membres d’une fédération nationale de boxe ou d’une organisation internationale de boxe d’arbitrer des combats. Alors, étant arbitre international de boxe professionnelle, le règlement 2023 de la boxe amateure l’autorise à arbitrer les combats de boxe amateure.

Edifiant sur la différence entre la boxe professionnelle et amateure, elle dira que cette différence se situe au niveau des rounds dont douze (12) rounds pour la boxe professionnelle et trois (3) rounds au niveau de la boxe amateure. Ensuite le jugement en boxe professionnelle, ajoute-elle, est encore plus pointu. Dans les deux cas chaque round est un combat. « Chez les amateurs la barbe est autorisée chez les boxeurs et la jupe est autorisée chez les boxeuses. Les femmes sont également autorisées à porter «l’hidjab». Les femmes, les cadets et juniors portent des casques chez les amateurs. L’appréciation par rapport aux points et les sanctions n’ont pas changé » a-t-elle precisé.

Quant à sa disponibilité à arbitrer les combats amateurs au Mali, elle affirma que cela constituerait un grand retour après plusieurs années d’absence sur le plan national. Déjà, qu’elle a informé les responsables de la Fédération malienne de boxe de son retour pour arbitrer les combats amateurs. Donc, les amoureux de la boxe pourront bientôt voir la doyenne Tiouta Traoré sur le ring. «Je resterai toujours disponible à servir la boxe malienne et faire honneur au Mali à l’extérieur. En plus de cela, au niveau de l’IBA (International Boxing Association), il y a une structure qui s’occupe de la boxe professionnelle. Je pense que cela peut être une ouverture pour moi d’aller plus loin encore » a confessé Tiouta Traoré.

Après sa participation à ce tournoi, l’internationale arbitre malienne s’est dit satisfaite puisqu’elle a arbitré trois combats dont une finale de combat de filles entre le Sénégal et le Togo. Elle a de même jugé 16 combats sans difficulté. A l’issue de ce tournoi, elle a beaucoup apprécié la bonne collaboration entre les arbitres internationaux qui sont tous d’ailleurs des referees avec étoiles.

« C’est le lieu pour moi de remercier également Mme Anta Gueye et les membres de la Zone II pour m’avoir fait confiance afin de participer à ce grand tournoi de boxe », a-t-elle confié. Comme souhait, Mme Tiouta Traoré entend exceller au sein de la boxe professionnelle de l’IBA avec ses riches expériences acquises dans ce domaine au niveau de grandes organisations reconnues dans le monde entier.

A noter qu’il y’a une plateforme créer par les arbitres de boxe avec leurs dirigeants en vue d’échanger sur les lois et règlements avec la prise en compte des nouvelles modifications et sur leurs expériences et d’avoir des informations fiables dans le domaine de la boxe.

Par Safiatou Coulibaly

