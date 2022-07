Une semaine après le trophée de la Coupe du Mali de football, le Djoliba AC peut réaliser le doublé coupe-championnat ce week-end à l’occasion de la 32e journée de la Ligue 1.

Vainqueur de la coupe du Mali le samedi 25 juin, le Djoliba AC est le seul club encore en mesure de réaliser le doublé coupe-championnat. Une opportunité unique et une grosse performance pour les Rouges de Bamako d’autant plus qu’ils occupent la tête du championnat avec 56 points soit 6 unités de plus que l’AS Bakaridjan et l’USC Kita, 50 points chacun à deux journées du terme (sans compter la 32e journée qui donne son coup d’envoi ce vendredi). Opposé à l’avant-dernier du classement, ASOM déjà relégué, le Djoliba peut être sacré champion du Mali en cas de victoire à l’occasion de la 32e journée qui démarre ce vendredi.

Cela, à condition que l’USC Kita et l’AS Bakaridjan de Barouéli, en déplacement à Bamako, ne gagnent pas face au Stade malien de Bamako et à l’AS Police. Dans ce cas de figure, les pensionnaires du Complexe Sportif Karounga Kéita « KK » auront 8 voire 9 points de plus sur leurs poursuivants immédiats à 2 journées de la fin du championnat qui s’étale sur 34 journées. Si cette hypothèse se réalise, le suspense du championnat ne va plus concerner que l’identité des 2 clubs qui accompagneront l’AS Douanes de Sikasso et l’ASOM en deuxième division. Deux clubs qui sont pour le moment définitivement relégués avant même la fin de la compétition.

Alassane Cissouma

