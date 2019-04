Cette fois sera-t-elle la bonne ? Le Comité de normalisation (CONOR) de la Fédération malienne de football ne perd pas du temps. Quelques jours après avoir communiqué la feuille de route de la FIFA, l’instance dirigeante du football malien a publié et envoyé aux ligues et aux clubs le projet de règlement spécial du championnat national pour le compte de la saison 2018-2019.

Conformément à la feuille de route de la FIFA du 18 mars 2019, la compétition mettra aux prises 23 clubs que sont AS Bakaridjan, ASB, AS Black Star, Nianan, ASOM, AS Police, Réal, CSD, AS Sabana, Onze Créateurs, Mamahira, Stade malien, USFAS, LC.BA, Débo Club, USC Kita, US Bougouni, CSK, Djoliba, COB, Avenir, Sonni, AS Performance de Kabala, Yeleen olympique.

Le CONOR a précisé dans la foulée que la participation au championnat national ne confère pas un droit systématique de vote aux équipes lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, organisée par le CONOR en application de la sentence du TAS du 15 novembre 2018. Des clubs comme US Bougouni, USC Kita, Sonni de Gao, LC.BA, AS Black star, Yeleen Olympique, AS Performance de Kabala, promus après l’assemblée générale ordinaire de la FEMAFOOT du 10 janvier 2015, ne sont pas concernés par la sentence du TAS.

Le championnat national se déroulera en trois poules. Les groupes A et B seront basés à Bamako et le groupe C à Mopti. Ce dernier regroupera les équipes de Mopti, Gao et Tombouctou qui seront complétées à l’issue du tirage au sort par d’autres équipes. Les têtes des poules seront les équipes de première division ayant terminé dans le dernier carré de la coupe du Mali 2017-2018. Ce seront donc le Stade malien, le Djoliba et le COB. Toutes les équipes de la même poule se rencontrent en aller simple. A l’issue de la phase de poules, un Carré d’As sera organisé entre les équipes classées premières des poules et la meilleure équipe classée deuxième des poules A et B.A l’issue de la phase de poules, les équipes classées 8è, 7è et 6è des poules A et B de même que celles classées 7è et 6è de la poule C seront reléguées en division inférieure. En tout, 8 clubs seront ainsi relégués après le championnat 2018-2019.

Le CONOR a aussi convoqué l’Assemblée générale ordinaire de la FEMAFOOT. Les assises auront milieu le 18 mai dans le cadre de l’exécution de la sentence du TAS.

Ousmane CAMARA

