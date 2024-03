Après une analyse approfondie de la situation sportive du Stade malien de Bamako, l’entraîneur, Sékou Seck dit Bako, a été démis de ses fonctions avec effet immédiat, indique le club de Sotuba dans un communiqué. Il sera remplacé par Mamoutou Kané dit Mourley.

Au Mali, la valse des entraîneurs se poursuit en championnat national de football. Après le Djoliba AC, l’AS Réal de Bamako, c’est autour du Stade malien de Bamako de changer d’entraîneur avec le limogeage avec effet immédiat de Sékou Seck dit Bako. Le club de Sotuba l’a annoncé dans un communiqué.

La mise à l’écart du désormais ancien coach des Blancs de Bamako fait suite à un manque criard de résultats. Les pensionnaires de Sotuba n’ont plus gagné en championnat national de football depuis le 25 janvier 2024 et une victoire (3-2) face à l’USC Kita.

A dix journées de la fin du championnat national de football, le stade malien de Bamako occupe la 3e place du classement à sept points du leader, le Djoliba AC, son éternel rival. La défaite concédée face à celui-ci lors de la 19e journée a sans doute précipité le départ du coach Seck.

Arrivé sur le banc du club en début de saison, Sékou Seck a réussi à faire qualifier le Stade malien en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine (CAF) de football. Vainqueurs en 2009, les blancs de Bamako vont affronter le Dreams FC du Ghana pour une place en demi-finale de la Coupe CAF. Le match aller est prévu le 31 mars à Bamako.

Sékou Seck dit Backo sera remplacé par Mamoutou Kane dit Mourley qui signe, une fois de plus son retour au stade malien de Bamako, après l’avoir quitté il y a une année et 3 mois. Il a pour mission de renouer avec la victoire en championnat national et d’aller le plus loin possible en coupe africaine de club.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

