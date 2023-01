COMPOSITION DES POULES

Groupe A : Algérie, Libye, Ethiopie, Mozambique

Groupe B : RD Congo, Côte d’Ivoire, Ouganda Sénégal

Groupe C : Maroc, Soudan, Ghana, Madagascar

Groupe D : Mali, Angola, Mauritanie,

Groupe E : Cameroun, Congo, Niger

CALENDRIER DU TOURNOI

Groupe A

Algérie – Libye : le vendredi 13 janvier à 19h00

Éthiopie – Mozambique : le samedi 14 janvier à 13h00

Mozambique – Éthiopie : le mardi 17 janvier à 16h00

Algérie – Éthiopie : le mardi 17 janvier à 19h00

Libye – Ethiopie : le samedi 21 janvier à 19h00

Algérie – Mozambique : le samedi 21 janvier à 19h00

Groupe B

RD Congo – Ouganda : le samedi 14 janvier à 16h00

Côte d’Ivoire – Sénégal : le samedi 14 janvier à 19h00

RD Congo – Côte d’Ivoire : le mercredi 18 janvier à 16h00

Sénégal – Ouganda : le mercredi 18 janvier à 19h00

Sénégal – RD Congo : le dimanche 22 janvier à 19h00

Ouganda – Côte d’Ivoire : le dimanche 22 janvier à 19h00

Groupe C

Maroc – Soudan : le dimanche 15 janvier à 16h00

Madagascar – Ghana : le dimanche 15 janvier à 19h00

Maroc – Madagascar : le jeudi 19 janvier à 16h00

Ghana – Soudan : le jeudi 19 janvier à 19h00

Soudan – Madagascar : le lundi 23 janvier à 19h00

Ghana – Maroc : le lundi 23 janvier à 19h00

Groupe D

Mali – Angola : le lundi 16 janvier à 16h00

Angola – Mauritanie : le vendredi 20 janvier à 16h00

Mauritanie – Mali: le mardi 24 janvier à 16h00

Groupe E

Cameroun – Congo : le lundi 16 janvier à 19h00

Congo – Niger : le vendredi 20 janvier à 19h00

Niger – Cameroun : le mardi 24 janvier à 19h00

LES QUARTS DE FINALE

1er groupe A – 2ème groupe B : le 27 janvier à 16h00

1er groupe B – 1er groupe D : le 27 janvier à 19h00

1er groupe C – 2ème groupe A : le 28 janvier à 16h00

1er E – 2ème groupe C : le 28 janvier à 19h00

LES DEMI-FINALES

Vainqueur 1er groupe A vs 2ème groupe B – Vainqueur 1er groupe E vs 2ème groupe C : le 31 janvier à 16h00

Vainqueur 1er groupe B vs 1er groupe D – 1er groupe C vs 2ème groupe A : le 31 janvier à 19h00

LA PETITE FINALE

Petite finale : le 3 février à 19h00

LA FINALE

Finale : le 4 février à 19h00

