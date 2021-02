Mali-Maroc, c’est l’affiche de la finale de la 6e édition du Championnat d’Afrique des Nations (Chan) de football prévu ce dimanche 7 février à partir de 19h GMT. En demi-finales disputées le mercredi, le Mali a éliminé la Guinée (0-0 après prolongations puis 5 tab à 4) tandis que le Maroc a largement battu le Cameroun (4-0).

Détenteur du titre, le Maroc continue de défendre son trophée de champion au Chan. Pour la 2e fois de suite, les Lions de l’Atlas joueront la finale de la compétition après la précédente édition remportée à domicile. De leurs côtés, c’est également la 2e finale pour les Aigles locaux sur leurs 2 précédentes participations après 2016 au Rwanda. C’est dire que ce sont deux habitués du bouquet final qui se croisent ce dimanche au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé en vue de monter sur la plus haute marche du podium.

Pour cette finale, c’est une équipe marocaine très prolifique (13 buts marqués, 3 buts encaissés) qui retrouvera sur son chemin une sélection malienne bien en place défensivement avec seulement un seul but encaissé (contre 3 buts marqués) en 5 matches joués.

Si les attaquants maliens manquent de réalisme, les défenseurs ont démontré qu’ils savent contrecarrer les offensives des équipes adversaires. Néanmoins, contre le Maroc ce dimanche, ils doivent revoir leur copie en se montrant adroits devant la cage adverse et bien défendre derrière comme à l’accoutumée.

C’est à ce prix que l’on a plus de chance de pouvoir brandir le trophée du Chan pour la première fois en 4 participations. Conscient de l’enjeu du match, Nouhoum Diané entend réunir tous les ingrédients pour une finale mémorable en arrivant à faire oublier l’échec de Rwanda 2016. « Ce n’était pas facile. La Guinée a eu beaucoup d’occasions. On n’a pas le choix, on se prépare en fonction de l’adversaire. La réalité, on fait tout pour gagner, les équipes sont désormais difficiles à manœuvrer. Le staff médical mettra tout en œuvre pour qu’on retrouve de la fraîcheur. On a subi le jeu de la Guinée. On est là tranquillement. La Guinée nous a pris de haut, nous avons essayé de mettre la Guinée sous pression. On va essayer de préparer la finale, permettre aux gens de réparer”, a déclaré le sélectionneur du Mali juste après la demi-finale contre la Guinée.

En finale, le match pour la 3e place sera disputé, le samedi, par le pays hôte, le Cameroun et le Maroc.

Alassane Cissouma

CHAN 2021: Pas de finale pour Mamadou Doumbia

Sorti sur blessure dès les premières minutes du match de demi-finale contre la Guinée, Mamadou Doumbia ne disputera pas la finale du Chan ce dimanche. Le défenseur central des Aigles locaux du Mali souffre d’une double fracture, selon la Fédération malienne de football.

Pièce maitrise du dispositif de Nouhoum Diané, le sélectionneur des Aigles locaux sera obligé de se passer des services de son défenseur central pour le match de la finale ce dimanche 7 février à Yaoundé. Titulaire indiscutable dans l’axe de la défense malienne, le sociétaire du Stade malien de Bamako a dû céder sa place pour la première fois depuis le début du tournoi suite à sa sortie sur blessure le mercredi passé. Le malheur n’arrivant pas seul, il ne sera pas là non plus pour le dernier match du Chan qui verra les Aigles locaux défier les Lions de l’Atlas du Maroc pour le trophée. Pour cause, la Fédération a indiqué que le joueur souffre d’une double fracture suite à son contact violent avec un joueur guinéen dès la première minute de jeu. « Double fracture tibia-péroné c’est dur pour Doumbia et pour les Aigles. Mais cela fait partie du football. Prions pour que ce garçon très discipliné nous revienne très vite ! Le président de la Fémafoot et la délégation du ministère des sports sont actuellement au chevet du joueur qui vient de sortir du bloc opératoire », a expliqué la Fémafoot juste après la séance des tirs au but remportée par le Mali après 0-0 du temps règlementaire et des prolongations.

Alassane Cissouma

