L’équipe d’athlétisme de l’as Police est rentrée le lundi 1er avril à Bamako, en provenance de San où elle s’est classée deuxième à la 27ème édition du meeting de San dénommée “Mémorial Bakary Touré dit Samson”. Un accueil chaleureux a été réservé au président Abdoulaye Obanga et à son équipe par la direction générale de la police.

La 27e édition du «Mémorial Bakary Touré dit Samson» a vécu du 29 au 31 mars 2019 au stade Marcel Dakouo de San. Cette édition a enregistré la participation record de 432 athlètes dont 286 hommes et 146 femmes venant de 28 clubs dont 4 non affiliés. A l’issue des compétitions, l’Usfas s’est classée 1ère avec 16 médailles (6 d’or, 8 d’argent, 2 de bronze). Elle a été suivie respectivement par l’AS Police avec 15 médailles dont 6 d’or, 5 d’argent, 4 de bronze et l’Association sportive Ami Kéïta (AS AKA) avec 6 médailles dont 4 d’or, 1 d’argent, 1 de bronze.

Pour le président de l’As Police, la belle prestation de son équipe au meeting est le résultat des efforts conjugués de tous. Les enfants ont rehaussé l’image de la police. Qu’ils en soient remerciés. Pour le capitaine d’équipe, lui et ses coéquipiers ont mouillé les maillots pour relever le défi. Ce fut l’occasion pour lancer un message pressant au directeur général de la police nationale. Il s’agit de l’implication personnelle de l’Inspecteur Général Moussa Infahi, DG de la Police pour que les membres de l’équipe soient recrutés dans la police nationale. Car, beaucoup parmi eux sont dans le chômage.

Après les avoir félicités pour leur parcours à cette édition, ce dernier les a rassurés que la direction ne ménagera aucun effort pour satisfaire leur attente.

