Les contrats saoudiens faramineux se font rares, mais la Saudi Pro League compte toujours quatre membres du classement Forbes des footballeurs les mieux payés au monde, dont Cristiano Ronaldo, qui a battu tous les records. Un an après que les clubs de la Saudi Pro League ont dépensé près d’un milliard de dollars en transferts (une vague de dépenses sans précédent pour un pays qui n’est guère considéré comme une puissance du football), le marché s’est considérablement refroidi. Alors que les prix du pétrole languissent et que l’Arabie saoudite est engagée dans une liste de mégaprojets qui ont laissé son fonds souverain de 925 milliards de dollars à court de liquidités, les Saoudiens n’ont dépensé que 524 millions de dollars sur le marché des transferts cet été, selon Transfermarkt. Et les nouveaux joueurs, dont Moussa Diaby, Ivan Toney et Marcos Leonardo, ne sont pas vraiment des superstars du foot. Pour les superstars qui ont ouvert la voie vers le Moyen-Orient, les chèques des Saoudiens sont toujours valables. Quatre joueurs de la Saudi Pro League figurent désormais parmi le classement des dix joueurs de football les mieux payés au monde, si l’on tient compte à la fois de leurs salaires sur le terrain cette saison et de leurs revenus annuels provenant de la publicité, des ventes de produits dérivés et d’autres activités commerciales. La Premier League anglaise, qui compte de nombreuses stars, n’occupe que trois places du classement, tandis que la Liga espagnole en obtient deux. Lionel Messi est le seul représentant de la Major League Soccer (MLS) aux États-Unis. Lionel Messi occupe la deuxième place du classement général avec un salaire estimé à 135 millions de dollars avant impôts et frais d’agent (dont 75 millions de dollars en revenus extrasportifs), mais pour la deuxième année consécutive, il talonne son rival Cristiano Ronaldo, qui a ouvert les vannes saoudiennes en rejoignant Al Nassr en janvier 2023.

La superstar portugaise, qui occupe la tête du classement pour la sixième fois au cours de la dernière décennie, devrait gagner 220 millions de dollars sur les terrains cette saison, une somme qui inclurait des avantages financiers provenant d’accords commerciaux facilités par son club en plus de son salaire de joueur. Son total de 285 millions de dollars, dont 65 millions de dollars en revenus extrasportifs, est un record dans le football, battant les 260 millions de dollars qu’il affichait sur le classement de 2023. Et parmi tous les sportifs suivis par Forbes depuis 1990, seul le boxeur Floyd Mayweather a dépassé ce chiffre en une seule année alors qu’il était encore actif dans son sport.

L’année 2024, plus calme, a eu des répercussions sur le monde du football, en partie à cause du règlement de l’UEFA sur le fair-play financier, qui lie le montant qu’une équipe peut dépenser à l’argent qu’elle reçoit. “En 2023, il y avait la Saudi Pro League, qui contribuait à la Premier League de deux manières : elle payait des frais de transfert et retirait les hauts salaires des clubs”, explique Kieran Maguire, chargé de cours sur les finances du football à l’université de Liverpool. “Comme les Saoudiens ne dépensent pas d’argent, la Premier League s’enrhume en recevant de l’argent.”

En effet, les dépenses de transfert de la Premier League sont tombées à 2,5 milliards de dollars cet été, contre un record de 3 milliards de dollars l’année dernière, et la Bundesliga allemande ainsi que la Ligue 1 française ont également enregistré des baisses significatives d’une année sur l’autre.

Kylian Mbappé, la recrue du Real Madrid, est le seul membre du classement à avoir changé d’équipe pendant l’intersaison, et l’absence de mouvements spectaculaires a limité la croissance financière des autres joueurs les mieux rémunérés. Ensemble, les dix joueurs de football les mieux payés au monde devraient gagner 983 millions de dollars cette saison, un record pour le classement, mais une modeste augmentation de 2 % par rapport à l’année dernière.

Quelques nouveaux contrats à l’horizon pourraient toutefois changer la donne. Erling Haaland, qui arrive en sixième position avec 60 millions de dollars et a marqué 101 buts en 108 matches depuis son arrivée à Manchester City en 2022. Il en est à la troisième saison d’un contrat de cinq ans et suscite déjà l’intérêt d’autres grands clubs européens. Une prolongation semble probable, mais l’avenir de son coéquipier Kevin De Bruyne, dont le contrat expire à la fin de cette saison, est moins certain.

L’incertitude s’étend à Mohamed Salah, qui pourrait voir son contrat de huit ans à Liverpool prendre fin l’été prochain. Huitième joueur le mieux payé de la planète football cette saison, il n’a pas encore prolongé son contrat à Anfield, déclarant à Sky Sports que c’était “sa dernière année au club”. L’Arabie saoudite pourrait être une option, étant donné qu’Al Ittihad aurait fait une offre de transfert de 197 millions de dollars pour la star égyptienne en 2023. “Je veux juste en profiter”, a déclaré Mohamed Salah aux journalistes en septembre.

“Je ne veux pas y penser. Je me sens libre de jouer au football et nous verrons ce qui se passera l’année prochaine.”

CRISTIANO RONALDO | 285 MILLIONS DE DOLLARS

Âge : 39 ans | Équipe : Al Nassr | Pays : Portugal | Revenus sportifs : 220 millions de dollars | Revenus extrasportifs : 65 millions de dollars

Avec plus de 900 millions d’abonnés sur Instagram, Facebook et X (anciennement Twitter), Cristiano Ronaldo est le sportif le plus populaire de la planète, et sa présence en ligne s’est encore accrue avec le lancement d’une chaîne YouTube au mois d’août. Il ne lui a fallu que 90 minutes pour franchir le cap du million d’abonnés, pulvérisant ainsi le record de la plateforme. Depuis, la chaîne “UR Cristiano” a élargie son audience à près de 65 millions d’abonnés et a accumulé plus de 544 millions de vues pour seulement 59 vidéos. Les partenariats plus traditionnels de l’attaquant portugais comprennent Nike, Herbalife et Whoop, sans oublier les hôtels, les parfums et les sous-vêtements de la marque CR. Le contrat de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr, club de la Saudi Pro League, devrait se terminer à la fin de cette saison en cours.

LIONEL MESSI | 135 MILLIONS DE DOLLARS

Âge : 37 ans | Équipe : Inter Miami | Pays : Argentine | Revenus sportifs : 60 millions de dollars | Revenus extrasportifs : 75 millions de dollars

Quelques mois après avoir mené l’Argentine à son 16e titre de Copa América, le deuxième de sa carrière, Messi a mis l’Inter Miami en position de remporter son premier championnat. La franchise basée dans le sud de la Floride a accumulé 71 points, un record en MLS, ce qui place la franchise en pole position pour remporter la MLS Cup lors des playoffs qui débuteront le 23 octobre. Qu’il gagne ou qu’il perde, Messi ne sera probablement pas le dernier à Miami. Il est sous contrat jusqu’en 2025 et dispose d’une option pour 2026. Le propriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, a déclaré à Forbes en avril qu’il était ” très confiant ” dans le retour de son attaquant vedette. En attendant, Messi peut se targuer d’avoir un portefeuille impressionnant de partenaires extrasportifs, notamment Adidas, Apple TV et Konami, et un compte Instagram qui rassemble plus de 500 millions d’abonnés. Le mois dernier, il a également lancé sa propre société de production appelée 525 Rosario, du nom de sa ville natale en Argentine et de l’adresse de sa maison familiale.

NEYMAR JR. | 110 MILLIONS DE DOLLARS

Âge : 32 ans | Équipe : Al Hilal | Pays : Brésil | Revenus sportifs :

80 millions de dollars | Revenus extrasportifs : 30 millions de dollars

Le séjour de Neymar en Arabie saoudite ne s’est pas déroulé comme prévu. La superstar brésilienne n’a fait que cinq apparitions avec Al Hilal avant de se déchirer le ligament croisé. Depuis, il a repris l’entraînement avec le club, mais le joueur de 32 ans doit maintenant décider s’il reste au Moyen-Orient. Son contrat avec Al Hilal, qui comporterait des avantages comme l’accès à un jet privé, une flotte de voitures de luxe, un manoir pour le personnel et le droit de vivre avec sa petite amie, expire à la fin de la saison 2024-2025. L’avenir de Neymar en tant que figure de marque semble en revanche beaucoup plus sûr. Il présente fréquemment ses sponsors à ses 225 millions d’abonnés sur Instagram, qu’il s’agisse de partenaires de longue date comme Puma et Blaze Casino ou d’un nouveau venu, le parfumeur saoudien Ibrahim Al-Qurashi.

KARIM BENZEMA | 104 MILLIONS DE DOLLARS

Âge : 36 ans | Équipe : Al Ittihad | Pays : France | Revenus sportifs :

100 millions de dollars | Revenus extrasportifs : 4 millions de dollars

Pour sa première saison en Arabie saoudite, Benzema a dû se contenter de 21 matches avec Al Ittihad en raison de blessures. L’ancien Ballon d’Or n’a inscrit que neuf buts, son plus faible total depuis 2009-2010. Cependant, le joueur de 36 ans s’est refait une santé et a redécouvert ses talents de buteur, inscrivant sept buts en six matches cette saison, tandis que son équipe a remporté cinq victoires. Bien qu’Al Ittihad ait terminé cinquième de la Saudi Pro League la saison dernière, Benzema nourrit de grands espoirs pour 2024-2025, surtout depuis que le club s’est adjoint les services de l’entraîneur français Laurent Blanc. “C’est quelqu’un, comme je l’ai dit, qui connaît le football, qui est très proche de ses joueurs, avec qui on peut échanger des idées”, a déclaré Benzema à Eurosport. “C’est donc une bonne chose pour nous, et pour moi aussi.”

KYLIAN MBAPPÉ |90 MILLIONS DE DOLLARS

Âge : 25 ans | Équipe : Real Madrid | Pays : France | Revenus sportifs :

70 millions de dollars | Revenus extrasportifs : 20 millions de dollars

Après plusieurs années de rumeurs, Kylian Mbappé a enfin réalisé son rêve d’enfant en rejoignant le Real Madrid. “Je veux profiter de chaque seconde avec ma famille car, pour moi, c’est un jour dont je me souviendrai toute ma vie”, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse de présentation en juillet, alors que près de 80 000 fans étaient présents au stade Santiago Bernabéu pour l’accueillir. Cependant, la star française de 25 ans continue de se battre avec son ancien club, le Paris Saint-Germain, pour environ 60 millions de dollars de salaires impayés, dans le cadre d’un litige salarial qui va être porté devant les tribunaux. Son départ a été ressenti dans tout le football français. La Ligue 1 n’a pas atteint les 1,1 milliard de dollars de droits médiatiques annuels qu’elle visait lors de la renégociation de ses accords de diffusion et ne percevra qu’un peu plus de 700 millions de dollars entre les droits nationaux et internationaux, selon Le Monde.

ERLING HAALAND | 60 MILLIONS DE DOLLARS

Âge : 24 ans | Équipe : Manchester City | Pays : Norvège | Revenus sportifs :

46 millions de dollars | Revenus extrasportifs : 14 millions de dollars

Haaland a accumulé les trophées majeurs au cours de ses deux années à Manchester City, avec deux championnats de Premier League, une FA Cup et une Ligue des champions. Il en va tout autrement des compétitions internationales. La Norvège ne s’est pas qualifiée pour la Coupe du monde depuis 1998 ou pour le Championnat d’Europe depuis 2000. Cette semaine, le pays a été battu par l’Autriche, lors d’un match de la Ligue des Nations.

VINICIUS JR. | 55 MILLIONS DE DOLLARS

Âge : 24 ans | Équipe : Real Madrid | Pays : Brésil | Revenus sportifs :

40 millions de dollars | Revenus extrasportifs : 15 millions de dollars

Vinicius, le seul nouveau venu dans le classement cette année, joue au Real Madrid depuis l’âge de 18 ans. Au fil des ans, il est devenu un buteur prolifique, inscrivant 85 buts en 273 matches toutes compétitions confondues avec le club. Il est également devenu un personnage extrêmement commercialisable, très populaire en Amérique latine. Le Brésilien a signé 11 contrats avec des marques, dont PlayStation de Sony, Pepsi et le shampoing Clear, en plus du contrat qu’il a discrètement signé en 2022 et qui le lie à Los Blancos jusqu’en 2027.

MOHAMED SALAH | 53 MILLIONS DE DOLLARS

Âge : 32 ans | Équipe : Liverpool | Pays : Égypte | Revenus sportifs :

35 millions de dollars | Revenus extrasportifs : 18 millions de dollars

L’aura de Mohamed Salah s’étend de la Premier League à l’Afrique du Nord en passant par le Moyen-Orient, ce qui fait de lui un réel atout pour les marques opérant dans cette région. Il a travaillé avec Vodafone, Mountain View Egypt, Pepsi et Adidas, pour n’en citer que quelques-unes, et peut se targuer d’une audience de près de 100 millions d’abonnés sur Facebook, Instagram et X (anciennement Twitter).

SADIO MANÉ | 52 MILLIONS DE DOLLARS

Âge : 32 ans | Équipe : Al Nassr | Pays : Sénégal | Revenus sportifs :

48 millions de dollars | Revenus extrasportifs : 4 millions de dollars

Depuis des années, Sadio Mané utilise son salaire de plusieurs millions de dollars pour apporter des changements dans son pays natal, le Sénégal.

En 2019, il a révélé qu’il donnait 70 euros par mois à chaque habitant d’une “région très pauvre du Sénégal”. Le jeune homme de 32 ans a également financé une série de projets d’infrastructure, notamment la construction d’une station-service et d’un bureau de poste, ainsi que la mise en place d’une couverture mobile 4G.

KEVIN DE BRUYNE |

39 MILLIONS DE DOLLARS

Âge : 33 ans | Équipe : Manchester City | Pays : Belgique | Revenus sportifs :

35 millions de dollars | Revenus extrasportifs : 4 millions de dollars

Kevin De Bruyne aurait refusé une offre lucrative pour jouer en Arabie saoudite afin d’éviter de déraciner sa famille de Manchester. Cependant, le Royaume pourrait revenir à la charge : des rumeurs circulent selon lesquelles Cristiano Ronaldo ferait campagne pour faire venir la star belge à Al Nassr. En dehors des terrains, Kevin De Bruyne travaille avec une demi-douzaine de marques, dont Nike et McDonald’s.

MÉTHODOLOGIE

Le classement Forbes des footballeurs les mieux payés au monde représente le total combiné des revenus sportifs pour la saison 2024-2025, y compris les salaires de base, les primes et, dans certains cas, les accords de droits d’image des clubs. Les revenus extrasportifs reflètent l’argent annuel provenant des partenariats, des licences, des apparitions et des autres produits de merchandising, ainsi que des entreprises exploitées par les joueurs. Dans le cas de joueurs tels que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, dont les contrats sont subventionnés par les sponsors du club ou de la ligue, cette valeur est prise en compte dans les estimations des revenus sportifs. Les estimations sont tirées de bases de données accessibles au public, dont Capology.com, et de conversations avec des initiés de l’industrie. La plupart d’entre eux ont demandé à rester anonymes, mais Forbes tient à remercier Tancredi Palmeri, et Mariano Trasande de DODICI Sports Management et Shea Richard Soma de Xeric Sports Management. Toutes les estimations sont converties en dollars américains au taux de change en vigueur. Forbes n’inclut pas les revenus d’investissement tels que les paiements d’intérêts ou les dividendes, mais prend en compte les paiements des participations vendues par les sportifs. Forbes ne déduit pas les impôts ni les frais d’agents. Les frais de transfert sont exclus.

Justin Birnbaum pour Forbes US – traduit par Flora Lucas

