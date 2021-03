Conseil de la FIFA : Bavieux Touré participera à sa 1ere réunion ce vendredi

Fraîchement élu membre du Conseil de la Fifa (le vendredi 12 mars passé) il y a juste une semaine, Mamoutou Touré « Bavieux » prendra part à sa toute première réunion de l’organe exécutif de l’instance suprême du football mondial. Ça sera aujourd’hui vendredi par visioconférence en raison de la pandémie de Covid-19.

La seule gestion du football malien n’incomba pas au président de la Fédération malienne de Football (Fémafoot). En plus du football local, le président de la Fémafoot a désormais son mot à dire quant aux directives à donner concernant le football mondial en raison de son statut de membre du Conseil de la Fifa. Une semaine après son élection, Mamoutou Touré « Bavieux » effectuera une prise de contact avec les 36 autres membres dont le président de la Fifa, Gianni Infantino. ça sera ce vendredi 19 mars, à l’occasion de la première réunion du Conseil. Une annonce faite par Infantino, à travers une lettre qu’il a mise à profit pour féliciter Bavieux Touré. Très élogieux envers son collaborateur direct, le patron du ballon rond mondial a déclaré que : « Je n’ai aucun doute que votre expérience, vos connaissances en matière de gestion de sport, sans oublier votre passion, votre sens du consensus et vos qualités personnelles, vous aideront à relever tous les défis futurs au service de la communauté́ mondiale du football. Je suis d’autant plus convaincu qu’en tant que membre du Conseil de la Fifa, vous serez en mesure d’apporter votre contribution à la Fifa, mais surtout à la continuité́ du développement de notre sport, qui nous unit tous ».

Pour conclure son propos, Infantino a laissé entendre que : « je me réjouis de travailler avec vous, déjà̀ lors la prochaine réunion du Conseil de la Fifa qui aura lieu en visioconférence ce vendredi 19 mars ».

Alassane CISSOUMA

Qu’est-ce que le Conseil de la Fifa ?

A la suite de l’élection du président de la Fémafoot, Mamoutou Touré « Bavieux, au sein du Conseil de la Fifa, nous avons cherché davantage à savoir qu’est-ce que c’est que cet organe composé de 37 membres dont 6 Africains. Ainsi, nos recherches nous ont permis de savoir que sa mission concerne notamment l’organisation et le développement du football dans le monde et toutes les autres questions qui s’y rapportent.

En faisant la genèse de son Conseil, la Fifa explique que c’est à la suite de l’adoption de réformes majeures par le Congrès extraordinaire de la Fifa le 26 février 2016, que les nouveaux Statuts de la Fifa (entrés en vigueur en avril 2016) instaurent une claire séparation des pouvoirs entre les fonctions stratégiques et de supervision d’une part, et les fonctions exécutives, opérationnelles et administratives d’autre part. De ce fait, en vertu de l’art. 34, al. 1 des Statuts de la Fifa, le Conseil de la Fifa (remplaçant le Comité Exécutif) est l’organe qui « définit » la mission, l’orientation stratégique, les politiques et valeurs de l’instance dirigeante du football mondial, notamment en ce qui concerne l’organisation et le développement du football dans le monde et toutes les autres questions qui s’y rapportent».

Alors que le Conseil est présidé par le Président de la Fifa, le secrétariat général est l’organe exécutif, opérationnel et administratif (cf. art. 24, al.3 des Statuts de la Fifa). Il remplit ses tâches sous la direction du Secrétaire général qui a un rôle de directeur général de la Fifa (cf. art.37, al. 1 des Statuts de la Fifa).

Par ailleurs, le Congrès est l’organe législatif et l’instance suprême de la Fifa (cf. art.24, al. 1 des Statuts de la Fifa). C’est le Congrès qui élit le président de la Fifa tandis que les autres membres du Conseil sont élus par les Confédérations respectives.

Combien de membres le Conseil de la Fifa compte-t-il et comment sont-ils élus ?

Le Conseil de la Fifa doit être composé de trente-sept membres au total (cf. art. 33, al. 1 des Statuts de la Fifa), dont trente-six sont élus par les associations membres de la Fifa à l’occasion du congrès de leur confédération respective (cf. art. 33 al. 3 des Statuts de la Fifa et art.64 à 76 du Règlement de Gouvernance de la Fifa). Le Président de la Fifa est élu par le Congrès de la Fifa (cf. art.33, al.2 des Statuts de la Fifa et art.40 à 63 du Règlement de Gouvernance de la Fifa).

