Coronavirus: les dates et lieux de fin des Coupes d’Afrique de clubs dévoilés

La Confédération africaine de football (CAF) a en grande partie dévoilé ce 3 août les lieux, dates et conditions de fin des coupes d’Afrique de clubs 2019-2020, interrompues depuis plus de 4 mois à cause de la pandémie de Covid-19.

La CAF a choisi deux options très différentes pour la Ligue des champions (C1) et la Coupe de la Confédération (C2).

Concernant la « petite » coupe d’Afrique, la C2, la CAF a donc opté pour un « final four » qui se déroulera au Maroc et sans spectateurs. Les demi-finales se joueront le 22 septembre avec Pyramids FC (Égypte) contre Horoya (Guinée) à Casablanca, et le duel marocain RS Berkane contre HUSA à Rabat. C’est également à Rabat qu’aura lieu la final;e le 27 septembre.

Ligue des champions : des matches aller/retour et une finale à définir

Pour la C1, suite à un refus du Cameroun d’héberger la fin du tournoi, la CAF a préféré rester sur le principe de matches/aller retour, la fin de la compétition opposant deux clubs marocains à deux clubs égyptiens (Raja Casablanca – Zamalek, ainsi que Wydad Casablanca – Al Ahly). « Conformément au principe d’équité, il a été décidé de ne pas recourir à un Final Four en Égypte ou au Maroc », explique ainsi l’instance basée au Caire.

Les demi-finales aller se joueront donc les 25 et 26 septembre au Maroc, tandis que les matches retour se tiendront en Égypte les 2 et 3 octobre. « La finale se déroulera sur un terrain neutre en cas d’opposition entre une équipe égyptienne et une équipe marocaine », poursuit la CAF, qui lance un appel à candidature aux pays souhaitant abriter cette prestigieuse partie. « Cependant, en cas de qualification des deux clubs égyptiens ou marocains pour la finale, le match unique se jouera soit en Égypte, soit au Maroc le 16 ou 17 octobre 2020 », précise le communiqué.

Quant à la présence ou pas de spectateurs durant la fin de la Ligue des champions, la « CAF poursuivra les discussions avec les différentes parties prenantes ».

