Le choc du groupe B entre le Sénégal et la Guinée s’est terminé sur un match nul et vierge à Bafoussam. Les deux sélections ne sont donc pas encore qualifiées pour les huitièmes de finale, même si c’est bien parti.

Avant la rencontre entre le Malawi et le Zimbabwe, la 2e journée du groupe B de cette Coupe d’Afrique des Nations 2021 débutait par un alléchant Sénégal-Guinée ce vendredi après-midi au Kouekong Stadium. Après leur succès 1-0 contre le Zimbabwe, les Lions de la Teranga pouvaient se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de succès aujourd’hui, mais l’objectif était exactement le même pour le Sily National, qui s’était défait du Malawi lors de la 1ère levée (1-0). Pour cette petite finale de la poule, Aliou Cissé organisait son équipe en 4-2-3-1 avec Mané derrière Dia. En face, Kaba Diawara partait sur un 5-3-2 avec le Red Keita dans l’entrejeu notamment. Les visiteurs sur le papier démarraient mieux la rencontre face au Parisien Diallo et ses partenaires. La preuve d’ailleurs avec ce frisson devant le but et ce corner rentrant fuyant (2e).

Les Guinéens maîtrisaient clairement les débats en première période, et les Sénégalais avaient vraiment du mal à nous offrir quelque chose d’intéressant. Sylla se procurait même une belle opportunité avant la demi-heure de jeu avec un tir bien contré (27e). Mais la plus grosse occasion arrivait quelques instants plus tard avec Guilavogui qui butait sur Dieng avant qu’un défenseur sénégalais ne sauve toute son équipe en envoyant le cuir en corner (31e). Très séduisante, la Guinée regagnait les vestiaires avec le plein de confiance, mais sans un but d’avance au tableau d’affichage face à un Sénégal bien décevant. La sélection de Kaba Diawara repartait sur les mêmes bases après la mi-temps, puisque Bayo faisait le mauvais choix dans la surface (46e) quand Mbaye n’obtenait pas de penalty (47e).

Les deux nations avec 4 points

Mais après presque une heure sans réelle opportunité, les Lions de la Teranga réussissaient enfin à créer le danger en deuxième période. Sur un centre venu de la gauche, Abdou Diallo voyait Keita claquer sa tentative (56e). Les hommes d’Aliou Cissé haussaient réellement leur niveau de jeu pour venir perturber les Guinéens. Avec ce score de 0-0, les deux managers opéraient alors quelques changements pour tenter de faire bousculer les choses mais la rencontre avait vraiment du mal à s’emballer. Le jeu était parfois haché par quelques fautes mais globalement, les deux portiers n’avaient pas énormément de travail. L’ancien Marseillais Sarr tentait alors de faire la différence sur un coup franc direct, en vain (82e).

C’est d’ailleurs sur coup de pied arrêté que Conte tentait de répondre au latéral du Bayern Munich, mais le Guinéen ne cadrait pas non plus sa tentative (88e). Finalement, avec deux tirs cadrés côté sénégalais et un seul pour le Sily National, les deux sélections ne faisaient pas la différence et les filets ne tremblaient jamais. Le Sénégal et la Guinée se quittaient sur un triste 0-0, ne faisant les affaires de personne au classement du groupe B. Lors de la 3e et dernière journée, les Lions de la Teranga défieront le Malawi quand les Guinéens croiseront le fer avec le Zimbabwe.

Source: https://www.footmercato.net/

