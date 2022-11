Dos au mur après sa lourde défaite contre l’équipe de France lors de la première journée, l’Australie s’est réveillée contre la Tunisie. Tombeurs (1-0) des Aigles de Carthage, les Socceroos restent dans la course aux huitièmes de finale de ce Mondial 2022. L’élimination est, en revanche, très proche pour les hommes de Jalel Kadri.

Au Stade Al-Janoub d’Al-Wakrah et en attendant le choc, prévu à 17 heures, entre la France et le Danemark, la deuxième journée du groupe D s’ouvrait avec une affiche opposant l’Australie à la Tunisie. Défaits (1-4) par les Bleus pour leur entrée dans le Mondial, les Socceroos se devaient de relever la tête mais avaient fort à faire face à des Tunisiens séduisants et accrocheurs contre les Danois (0-0). Alignés en 3-4-3, les hommes de Jalel Kadri, portés par l’excellent Aïssa Laïdouni et des supporters venus en nombre, subissaient, pourtant, l’intensité australienne en début de rencontre.

Fort d’une belle intensité physique dans l’entrejeu, le trio Mcgree-Mooy-Irvine du 4-3-3 mis en place par Graham Arnold mettait ainsi à mal le milieu de terrain des Aigles de Carthage, imprécis techniquement et trop tendre dans le duel. Malgré une domination nette des Australiens, le premier quart d’heure de jeu se concluait sans véritable occasion. Il fallait finalement patienter quelques instants pour voir les choses se décanter. À la réception d’un centre de Goodwin, Duke, dos au but, plaçait une belle tête lobée et trompait Dahmen (1-0, 24e). Décisifs sur l’une des seules offensives de ce premier acte, les Socceroos s’appuyaient sur un solide rideau défensif pour contrôler les débats.

Balayés par les Bleus, les Socceroos se relancent !

Malgré une première action dangereuse initiée par Mohamed Dräger, finalement contré par Harry Souttar (41e), et une énorme occasion de Youssef Msakni dans le temps additionnel de la première période (45+3e), la Tunisie était logiquement menée à la pause. Au retour des vestiaires, les Aigles de Carthage gardaient la pression affichée en fin de premier acte. Si Sliti et les siens tentaient d’amener le danger sur la cage australienne, l’imprécision technique empêchait cependant les coéquipiers de Jebali de se montrer véritablement dangereux. Pire encore, sur un contre éclair, Craig Goodwin était tout proche de trouver Duke pour le break (55e). Dominateurs dans le jeu (73% de possession de balle pour la Tunisie dans le premier quart d’heure de la seconde période), les Tunisiens insistaient face à des Socceroos, repassés dans un 5-3-2 très défensif.

Pour autant, ni Abdi, Jebali ne parvenaient à tromper la vigilance de Mathew Ryan. À l’entrée du dernier quart d’heure, les débats s’animaient un peu. Si Leckie, trouvé par MacLaren, était tout proche de définitivement crucifier la Tunisie (71e), Msakni réagissait en armant une puissante frappe, repoussée par le dernier rempart australien (72e). Dans la foulée, Msakni se signalait une nouvelle fois mais sa tête fuyait largement le cadre (75e). Malgré une ultime tentative lointaine de Talbi (83e) et une frappe dangereuse du nouvel entrant Khazri (88e), le score en bougeait plus (1-0). Avec ce résultat, l’Australie grimpe provisoirement à la deuxième place du groupe D et conserve toutes ses chances de rallier les huitièmes de finale de la compétition. Le sort de la Tunisie est, quant à lui, quasi scellé. Seul un exploit contre la France, associé à un concours de circonstances, permettrait aux hommes de Jalel Kadri d’échapper à l’élimination.

Source: https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :