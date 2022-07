Comme face à l’Ouganda le vendredi, le Mali a de nouveau déclaré forfait le samedi devant le Nigéria. Les joueurs de l’équipe nationale senior masculin ont refusé de jouer pour protester contre le non-paiement de leurs primes. Conséquence, le pays des Aigles est éliminé de la course aux éliminatoires de la coupe du monde de basket-ball.

On le sentait venir. Le Mali ne participera pas à la 4e et dernière fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde basket-ball, zone Afrique. Logé dans le groupe A basé à Kigaly au Rwanda, le Mali devrait affronter l’Ouganda, le Nigéria et le Cap Vert. Mais voilà, pour des raisons de primes impayées, les joueurs de l’équipe nationale senior masculin ont boudé les deux premières rencontres face à l’Ouganda le vendredi et le Nigéria ce samedi.

Faute de joueurs maliens sur le parquet, le Nigéria est donné vainqueur sur le tapis vert. En réaction à ses deux forfaits, la Fédération internationale de basket-ball (Fiba) annonce dans un communiqué l’élimination du Mali des éliminatoires de la coupe du monde. « Selon le Règlement officiel du basketball, si une équipe perd par forfait deux fois dans le même tournoi, elle est disqualifiée du tournoi et les résultats des matchs joués par cette équipe sont annulés » informe l’instance dirigeante du basket-ball mondial.

Cette élimination des Aigles traduit l’incurie et l’impéritie de la fédération malienne de basket-ball et du ministère des Sports. Les instances pour des raisons diverses ont été incapables de juguler le problème. Car jamais une équipe nationale du Mali n’a boycotté une rencontre pour des raisons de primes impayées.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

