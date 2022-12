Des 5 représentants africains à la Coupe du monde de football Qatar 2022, il ne reste plus qu’un seul. Il s’agit du Maroc qui entretient le dernier espoir du continent face à l’Espagne ce mardi à partir de 15h GMT.

Sur les 32 pays qualifiés au Mondial qatari, l’Afrique en comptait 5. A l’issue du premier tour, 3 des 5 représentants africains sont restés à quai : le Ghana, le Cameroun, et la Tunisie. Le Sénégal et le Maroc s’étaient qualifiés pour les 8es de finale. Malheureusement pour les Lions du Sénégal, l’exploit d’une historique qualification en quarts de finale réalisé en 2002 ne sera pas réédité. Les Anglais leur ayant barré la route cette année en s’imposant, dimanche, par 3 buts à 0. « On a voulu donner une bonne image de notre pays. On a tout donné. Je crois qu’on peut être fiers de nous. On va encore grandir et j’espère qu’on sera là dans 4 ans », a espéré le capitaine du Sénégal Kalidou Koulibaly.

Après l’élimination des Sénégalais, l’Afrique place désormais tout son espoir et toutes ses chances en la sélection marocaine. Auteur d’une grosse performance lors de la phase de groupes, le Maroc a fini premier du groupe F pour hériter de l’Espagne qui a terminé 2e du groupe E. Dans ce duel, si l’Espagne part favorite sur le papier, la réalité sur le terrain peut être tout autre. Et ce Mondial qatari ne cesse de nous réserver plein de surprises comme ce fut le cas lors de la victoire (1-0) du Cameroun sur le Brésil en match de poules ou encore la belle victoire du Maroc aux dépens de la Belgique (2-0). Alors que la meilleure place africaine en Coupe du monde reste les quarts de finale, seul le Maroc peut, cette année, permettre à l’Afrique d’atteindre le même niveau voire faire mieux. Le Royaume chérifien reste l’ultime espoir de l’Afrique dans cette coupe du monde. «Le Maroc donnera tout ce qu’il a lors du match contre notre équipe. C’est une équipe forte, et nous devons nous rétablir émotionnellement pour être prêts à l’affronter. Cette équipe marocaine a été la grande surprise de la phase de poules, nous devons rehausser notre niveau de jeu pour être prêts pour ce choc », a d’ailleurs admis le sélectionneur de l’Espagne lors de la conférence d’après match de la défaite de 2-1 face au Japon lors de la phase de groupes.

C.

HUITIEMES DE FINALE

Programme et résultats (horaires en GMT)

Pays-Bas-Etats-Unis : 3-1

Argentine-Australie : 2-1

France-Pologne : 3-1

Angleterre-Sénégal : 3-0

Lundi 5 décembre

Japon-Croatie, 15h

Brésil-Corée du Sud, 19h

Mardi 6 décembre

Maroc-Espagne, 15h

Portugal-Suisse, 19h

