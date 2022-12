Grâce à ses 3 passes décisives, Lionel Messi devance de peu Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs de la Coupe du monde 2022. Auteur de 5 réalisations, l’Argentin a marqué autant que le Français qui a néanmoins délivré moins de passe que son coéquipier du Paris-Saint Germain.

La finale de la 22e édition du Mondial sera déterminante à plusieurs titres ce dimanche au Qatar. L’issue de la rencontre dévoilera l’identité d’un nouveau champion du monde, mais aussi celle du Soulier d’Or de la compétition. Au coup d’envoi, Lionel Messi sera le détenteur provisoire du titre individuel grâce à son plus grand nombre de passes délivrées.

En effet, le règlement de la compétition est on ne plus clair sur la question. « Le Soulier d’or sera décerné au joueur qui marquera le plus grand nombre de buts dans la compétition finale. Si deux joueurs ou plus marquent le même nombre de buts, le vainqueur sera déterminé par le nombre de passes décisives (déterminé par les membres du Groupe d’étude technique). Si deux joueurs ou plus sont encore ex æquo après avoir pris en compte le nombre de passes décisives, le nombre total de minutes jouées sera comptabilisé, le joueur ayant joué le moins de temps étant classé premier ». Dans ce contexte, à défaut de marquer lors de cette finale, Mbappé peut délivrer une passe supplémentaire pour chiper le titre à Messi qui aura disputé plus de minutes que lui jusque-là (570 minutes jouées contre 477).

En embuscade, Julián Álvarez (Argentine) et Olivier Giroud (France), avec 4 buts chacun, peuvent aussi jouer un vilain coup à leurs compatriotes.

A C.

CLASSEMENT DES BUTEURS :

Auteurs de 5 buts :

Lionel Messi (Argentine)- 3 passes décisives, 570 minutes jouées

Kylian Mbappé (France) – 2 passes décisives, 477 minutes jouées.

Auteurs de 4 buts :

Julián Álvarez (Argentine) – 0 passes décisives, 364 minutes jouées

Olivier Giroud (France) – 0 passes décisives, 383 minutes jouées

Commentaires via Facebook :