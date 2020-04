Alors que leur contrat se termine à la fin de la saison, plusieurs internationaux maliens, dont le capitaine des Aigles, Abdoulaye Diaby doivent conjuguer avec la pandémie du coronavirus qui a bouleversé le calendrier mondial

La propagation de la pandémie du coronavirus affecte le football mondial. Depuis mars, les compétitions sont arrêtées dans presque tous les pays du monde et l’incertitude plane sur la saison. Les joueurs sont confinés partout et ceux dont le contrat se termine fin juin, commencent à se poser des questions sur ce qu’il va se passer dans les semaines ou les mois à venir.

évidemment, les expatriés maliens ne sont pas épargnés par la crise sanitaire mondiale, même si la FIFA a recommandé aux clubs d’étendre les contrats qui auraient initialement dû expirer au mois de juin jusqu’à la fin effective de la saison. Concernant les dates du prochain mercato, elle a indiqué qu’elle ferait «preuve de souplesse» et qu’elle s’adapterait afin que les dates du marché des transferts «encadrent la fin de la saison en cours et le début de la prochaine».

Parmi les expatriés maliens qui devraient changer de club à la fin de la saison, il y a le capitaine des Aigles, Abdoulaye Diaby qui a été prêté par le Sporting de Portugal au Besiktas pour la saison. Normalement, le prêt d’Abdoulaye Diaby prend fin le 30 juin et trois options s’offrent à l’international malien : rester au Besiktas, retourner au Sporting ou rejoindre un nouveau club. Cette année, l’attaquant malien a joué 23 matches pour 2 buts et une passe décisive.

C’est en 2018 qu’Abdoulaye Diaby a été transféré au Sporting Portugal, club avec lequel il a disputé 44 matches et marqué 7 buts. Auparavant, le capitaine des Aigles avait porté successivement les couleurs d’Excel Mouscron et du FC Bruges (Belgique). Selon le quotidien portugais A Bola, Abdoulaye Diaby intéresse le Standard Liège et pourrait retourner en Belgique à la fin de la saison.

……..lire la suite sur lessor.site

Commentaires via Facebook :