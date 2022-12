Cristiano Ronaldo-Al Nassr : nouveau rebondissement

Il y a un nouveau rebondissement dans l’affaire Cristiano Ronaldo. Le champion portugais est actuellement sans équipe, et depuis des semaines on parle de son possible transfert à Al Nassr, qui plus est pour une somme incroyable.

Le président du club, Musli Al-Muammar, a surpris tout le monde en déclarant : “Les nouvelles qui sortent ne sont pas correctes, la plupart de ce qui a été écrit ou dit dans les médias sont des mensonges”. Sportmediaset rapporte. On ne sait pas si Al-Muammar veut garder la négociation confidentielle ou si les mots prononcés sont vrais.

Il y a quelques jours, le directeur sportif d’Al Nassr, Marcelo Salazar, avait déclaré : ” Je ne suis pas autorisé à dire oui ou non à ce sujet. Attendons de voir comment les choses évoluent. Comme vous pouvez le comprendre, il s’agit d’une négociation d’une ampleur considérable, non seulement pour le club, mais aussi pour le pays et pour le football mondial, qui doit être menée par des instances supérieures”

“Ce que je peux dire, c’est que Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire du football. Il a toujours été un exemple pour tout le monde en tant qu’athlète, en raison du désir qu’il a de gagner. Et puis, en tant que citoyen portugais, je l’ai toujours encouragé. Mais quand le moment sera venu, l’avenir se révélera”.

Source: https://sportal.fr/

